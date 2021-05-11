РФ не збирається виплачувати Чехії компенсацію за вибухи у Врбетіце

Міністр фінансів Чехії Олена Шиллерова заявила, що країна буде вимагати від Росії компенсації збитків в обсязі «мінімум мільярд крон»

Росія заявила, що не планує виплачувати Чехії відшкодування за наслідки вибухів на складах з боєприпасами у Врбетіце в 2014 році. Про це повідомив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ, генерал ФСБ у відставці Володимир Джабаров.

Представник РФ назвав чеські звинувачення «абсурдними» і вказав, що нібито «не було ні розслідування, ні встановлення всіх фактів», передає «РИА Новости».

Раніше «Главком» писав, що Чеська Республіка вимагатиме від Російської Федерації відшкодування за збитки, завдані під час двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році. Зокрема, міністр фінансів Чехії Олена Шиллерова 9 травня заявила, що країна буде вимагати від РФ компенсації збитків, завданих під час двох вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце, в обсязі «мінімум мільярд крон».

Нагадаємо, Чехія офіційно звинуватила РФ у причетності до вибуху військових складів Врбетіце у 2014 році. За версією слідства, до вибухів причетні «Олександр Петров» та «Руслан Боширов» – російські агенти, яких підозрюють в отруєнні екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері отрутою «Новачок».

Слідство припускає, що вибух на складах у селищі Врбетице у 2014-му році може бути пов’язаний із постачанням зброї до України болгарським бізнесменом і торговцем зброєю Еміліаном Гебревим, якого у 2015 році отруїли «Новачком» – саме його компанії належали підірвані у Чехії склади. Примітно, що зразки крові, які могли б довести отруєння Гебрева цією речовиною таємничим чином зникли з фінської лабораторії Verifinn.

Сам Гебрев розповідав, що продавав зброю Грузії під час її війни з РФ в 2008 році, проте його частка становила не більше 10%. Бізнесмен також заперечував поставки озброєнь в Україну під час агресії РФ на Донбасі. Однак розслідувачі з’ясували, що болгарська компанія EMCO, що належить Гебреву, таки продавала боєприпаси Києву в 2014-2015 роках. В цілому Україна отримала від Гебрева три корабля боєприпасів.