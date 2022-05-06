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    Кримінал

    Під час обстрілу харківського екопарку загинув 15-річний волонтер

    Екопарк на Харківщині неодноразово обстрілювався російськими військами - Під час обстрілу харківського екопарку загинув 15-річний волонтер
    Екопарк на Харківщині неодноразово обстрілювався російськими військами
    фото з відкритих джерел

    Команда співробітників екопарку та волонтерів потрапила під обстріл під час евакуації африканських буйволів

    5 травня російські військові обстріляли екопарк Фельдмана - регіональний ландшафтний парк у Харківському районі, що є одним із об‘єктів природно-заповідного фонду України. Внаслідок обстрілу загинув 15-річний річний хлопець-волонтер, який допомагав годувати та евакуювати тварин. Ще троє людей отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    Олександр Фельдман на своїй сторінці у Facebook повідомив, що команда співробітників екопарку та волонтерів потрапила під обстріл під час евакуації африканських буйволів.

    15-річний хлопець допомагав батькам у годівлі та евакуації тварин.

    «Це вже шоста жертва в нашій команді», – зазначив Фельдман.

    За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.

    Нагадаємо, окупанти зруйнували екопарк Фельдмана. Його власник Олександр Фельдман звернувся до українців і сказав, що у відомій локації більше не можуть фізично утримувати диких тварин. Він допустив, що їх, можливо, доведеться приспати.

    Згодом зі знищеного окупантами харківського екопарку вдалося вивезти хижаків.

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    Теги: Харків росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація #stoprussia
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    Під час обстрілу харківського екопарку загинув 15-річний волонтер