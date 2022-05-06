Під час обстрілу харківського екопарку загинув 15-річний волонтер

Команда співробітників екопарку та волонтерів потрапила під обстріл під час евакуації африканських буйволів

5 травня російські військові обстріляли екопарк Фельдмана - регіональний ландшафтний парк у Харківському районі, що є одним із об‘єктів природно-заповідного фонду України. Внаслідок обстрілу загинув 15-річний річний хлопець-волонтер, який допомагав годувати та евакуювати тварин. Ще троє людей отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Олександр Фельдман на своїй сторінці у Facebook повідомив, що команда співробітників екопарку та волонтерів потрапила під обстріл під час евакуації африканських буйволів.

15-річний хлопець допомагав батькам у годівлі та евакуації тварин.

«Це вже шоста жертва в нашій команді», – зазначив Фельдман.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, окупанти зруйнували екопарк Фельдмана. Його власник Олександр Фельдман звернувся до українців і сказав, що у відомій локації більше не можуть фізично утримувати диких тварин. Він допустив, що їх, можливо, доведеться приспати.

Згодом зі знищеного окупантами харківського екопарку вдалося вивезти хижаків.