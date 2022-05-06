Пентагон помітив відведення основних сил військ РФ від Маріуполя

За оцінками Пентагона, у Маріуполі та околицях зосереджен кілька батальйонних тактичних груп

Сухопутні війська РФ висунулися від Маріуполя на північ

Основні сили російських окупаційних військ, кинуті раніше на Маріуполь, зараз відведені на північ від міста, яке продовжує зазнавати постійних авіаційних і артилерійських ударів. Про це повідомив на брифінгу речник Пентагона Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Загалом, за нашими оцінками, більшість російських військ – сухопутних військ – які були спрямовані в Маріуполь, відійшли та висунулися на північ», – розповів Кірбі.

За його словами, зараз у місті та околицях зосереджена «невелика кількість» російських військ, що приблизно дорівнює «парі батальйонних тактичних груп».

Речник Пентагона додав, що росіяни здебільшого атакують, завдаючи авіаційних і артилерійських ударів по Маріуполю й околицях, а також по заводу «Азовсталь».

Нагадаємо, полк «Азов» у відеозверненні увечері 5 травня поінформував, що захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. А рашисти застосовують проти них авіацію, артилерію та піхоту.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль поставив перед своїми військами чітке завдання – «добити за будь-яку ціну» полк Нацгвардії «Азов» у Маріупол.і