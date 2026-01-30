РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений

Головна Новини
Іванна Гончар
Іванна Гончар
Внаслідок атаки у будинку вибито вікна та пошкоджено балкони
На місці працюють екстрені служби

У ніч на 30 січня російські терористичні війська завдали удару по спальному району Запоріжжя, влучивши в житлову багатоповерхівку. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина. Внаслідок атаки у будинку вибито вікна та пошкоджено балкони.

На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків та стану постраждалого уточнюється.

Перед цим під ворожий удар потрапила промислова інфраструктура міста. 

