РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
На місці працюють екстрені служби
У ніч на 30 січня російські терористичні війська завдали удару по спальному району Запоріжжя, влучивши в житлову багатоповерхівку. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».
За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина. Внаслідок атаки у будинку вибито вікна та пошкоджено балкони.
На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків та стану постраждалого уточнюється.
Перед цим під ворожий удар потрапила промислова інфраструктура міста.
