У Мексиці понад десяток футбольних вболівальників загинули після матчу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
У Мексиці понад десяток футбольних вболівальників загинули після матчу
За словами мера міста, винуватці стрільби з'явилися під кінець матчу
фото: Xinhua/Xinhua/picture alliance

Невідомі відкрили вогонь по натовпу

У мексиканському місті Саламанка, що в штаті Ґуанахуато, група озброєних бойовиків здійснив зухвалий напад на відвідувачів футбольного поля в громаді Лома-де-Флорес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.  

Трагедія розгорнулася у неділю, 25 січня 2026 року, одразу після завершення футбольного матчу, коли гравці та вболівальники зібралися для відпочинку. Внаслідок хаотичної стрілянини загинуло 11 осіб, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед яких офіційно підтверджено наявність жінки та дитини. Мер міста Сезар Прієто назвав цей акт насильства «боягузливим і прикрим», наголосивши на тому, що подібні інциденти є симптомом глибокого соціального розпаду та намаганням кримінальних угруповань диктувати свої умови законній владі.

Штат Ґуанахуато вже тривалий час утримує статус одного з найнебезпечніших регіонів Мексики через постійні війни між наркокартелями за контроль над територіями та транзитними шляхами. Мер Прієто у своєму зверненні через соціальні мережі підкреслив, що Саламанка переживає безпрецедентну хвилю насильства, проте запевнив мешканців, що влада не дозволить злочинцям підкорити місто. Прокуратура штату спільно з федеральними силами безпеки вже розпочала масштабне розслідування. Наразі правоохоронці намагаються встановити мотиви нападників, хоча за попередніми версіями слідства, атака може бути пов'язана з розбірками місцевих банд. Ситуація в місті залишається напруженою, а на вулицях посилено патрулювання для запобігання новим нападам.

Нагадаємо, що під час футбольного поєдинку в Колумбії постраждало понад 50 людей. Насильство спалахнуло на стадіоні «Атанасіо Хірардот» одразу після завершення матчу між місцевими суперниками «Атлетіко Насьйональ» та «Депортіво Індепендьєнте Медельїн». Попри перемогу «Атлетіко» з рахунком 1:0, футбольне свято було затьмарене вторгненням фанатів на поле та зіткненнями з правоохоронцями. Ситуація також сталася на фоні того, що влада вперше за довгий час дозволила присутність уболівальників обох команд, прагнучи продемонструвати приклад мирного співіснування.

