Окупанти вдарили КАБами по передмістю Сум: є постраждалі

Частина абонентів залишилася без газу та електропостачання

У ніч на 17 січня російські терористичні війська вдарили по передмістю Сум керованими авіабомбами. Внаслідок ворожих авіаударів постраждали чотири людини. На місці працювали бригади екстреної медичної допомоги. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає «Главком».

До лікарні госпіталізували семирічного хлопчика та 76-річну жінку. Ще дві жінки віком 66 та 77 років отримали допомогу на місці й від госпіталізації відмовилися.

За попередніми даними, пошкоджено близько 15 домогосподарств: у двох будинках зафіксовані ушкодження стін, в інших – вибиті вікна. Також пошкоджені комунікаційні мережі, частина абонентів залишилася без газу та електропостачання.

Мешканці з пошкоджених будинків наразі не потребують відселення. Відновлювальні роботи тривають.

Як повідомлялось, у середу, 14 січня, російська терористична армія ударними БпЛА атакувала автозаправну станцію у Сумах.