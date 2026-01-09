Новий глава МЗС Чехії прибув до України: через атаку РФ його потяг затримався

Через атаку РФ поїзд з Мацінкою прибув до Києва із запізненням

Новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка прибув до України. Потяг, яким він їхав до Києва, запізнився через нічну атаку Росії. Про це повідомляє суспільне мовлення Чехії.

Про намір відвідати Україну Мацінка повідомив у вівторок після телефонної розмови з українським колегою Андрієм Сибігою.

«У вівторок після телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою він оголосив про свій намір відвідати країну, яка майже дванадцять років чинить опір російській агресії», – йдеться у джерелі.

Через нічний обстріл Росією України поїзд з Мацінкою прибув до Києва із запізненням.

Мацінку у поїздці супроводжує депутат парламенту від Автомобілістів Філіп Турек. Перед візитом глави дипломатичних партій погодилися, що їхнім спільним завданням є робота над покращенням позитивних відносин між ними.

Нагадаємо, 15 грудня президент Чехії Петр Павел призначив членів уряду нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Заступниками прем'єр-міністра сталт Карел Гавлічек, Алена Шиллерова від ANO, Петр Мацінка від «Автомобілістів за себе» та Яромір Зуна від SPD. Очікується, що ANO матиме вісім місць в уряді, крім прем'єр-міністра, SPD матиме трьох міністрів, а «автомобілісти» – чотирьох.

До слова, у ніч на 9 січня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. У столиці пролунали вибухи, у небі літають безпілотниками. Кличко повідомив про роботу ППО.

Попри масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух. Однак наразі є затримки обумовлені обледенінням контактної мережі. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Зазначається, що затримано 42 поїзди – 18 далекого сполучення та 24 приміських.

