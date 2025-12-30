Головна Одеса Новини
Росія атакувала дронами порти Одещини: є постраждалий

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія атакувала дронами порти Одещини: є постраждалий
Дрони РФ пошкодили порти Одещини
фото: Олег Кіпер

Внаслідок атаки пошкоджено промислову та портову інфраструктуру

Вранці 30 грудня російські дрони атакували порти Одещини. Пошкоджена портова і промислова інфраструктура. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, одна людина постраждала», – зазначив Кіпер.

Також пошкоджень зазнало цивільне судно на території порту. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Зазначається, що на місцях подій працюють спеціальні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергових воєнних злочинів проти мирного населення Одещини.

Нагадаємо, що у ніч на 30 грудня російські загарбники знову обстрілювали Чернігівщину. Унаслідок атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі.

На світанку 30 грудня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури, виникла пожежа.

Як повідомлялося, у більшості областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

Теги: дрон росія Одещина порт обстріл війна

