В Україні олійні заводи зупиняють роботу через російські обстріли

Покращення ситуації з постачанням української соняшникової олії очікується після послаблення морозів

В Україні олійні заводи почали масово зупиняти свою роботу. Причиною зупинки близько третини олійноекстракційних олійних заводів стали проблеми з постачанням електроенергії через щоденні обстріли Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на agronews.ua.

Через російську агресію робота портів в Україні обмежена, через це знизився імпорт соняшникової олії з України. Водночас у Росії ціни на олію зросли. Зокрема, пропозиція на російську соняшникову олію лише за тиждень зросла на $40-50 до $1280-1290 тис. за тонну. Разом із цим зріс попит на доставку олії до Індії.

Ціни попиту на українську соняшникову олію з доставкою до портів зросли на $30 до $1270-1280 за тонну. Та попри це через обмежену роботу портів, ця пропозиція тимчасово не актуальна. Відомо, що ціна на олію зросла через збільшення вартості на український соняшник, що й викликало високу пропозицію. У виданні визначають, що ситуація може покращитись після послаблення морозів. Тоді очікується відновлення поставок та роботи заводів.

Збільшення вартості на олію вплинуло й на інші країни. «Зростання цін на соняшникову олію активізувало експорт пальмової олії з Малайзії, який за 15 днів січня виріс на 15-17%, що підтримало котирування. Лютневі ф’ючерси на пальмову олію на біржі Bursa Malaysia за тиждень виросли на 0,9% до 4100 рингітів/т або 1013 $/т, але вони все ще залишаються під тиском збільшення запасів в Малайзії до 7-річного максимуму», – йдеться у виданні.

Також тенденція зростання цін фіксується й для соєвої олії. Наприклад, у Бразилії за тиждень ціни на соєву олію зросли на 10 $/т до 1130-1140 $/т, але знизилися у Китаї до 1173 $/т.

Раніше «Главком» писав про те, що ворожі удари по українських олійноекстракційних заводах та ємностях із соняшниковою олією у портах стали системними. Профільні експерти забили на сполох: такі атаки не є випадковими. Україна – одна з найбільших експортерок соняшникової олії у світі і ворог цілеспрямованого нищить цей потенціал. Також «Главком» розібрався, наскільки ситуацію в цій галузі можуть розхитати російські атаки на олійні заводи й порти, а також як це вплине на показники експорту й ціни на ринку

Також повідомлялося, що Україна знижує темпи експорту соняшникової олії. Виробництво соняшникової олії у 2025/2026 маркетинговому році може скласти 4,3 млн т, а можливі обсяги експорту – близько 4,1 млн т, прогнозує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Раніше «Главком» писав про те, як експерт пояснив, навіщо Росія бʼє по українській олії. Фахівець наголосив, що удари РФ по олійній промисловості мають системний характер. На його думку, окупанти хочуть знищити бюджетоформуючої індустрію, оскільки олія разом зі шротами формують понад 15% валютної виручки та близько 20% товарного експорту України.