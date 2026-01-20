Головна Країна Події в Україні
Атака на Україну, масштабна аварія у США: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Атака на Україну, масштабна аварія у США: головне за ніч
Через російську атаку пошкоджено приватний будинок у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

«Главком» зібрав головні події ночі проти 20 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, у США через сильний снігопад на трасі зіткнулися понад 100 автомобілей, в одній із республік РФ стався блекаут.

Окупанти вдарили по Києву

Вночі 20 січня російські терористи атакували Київ. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Росіяни атакують столицю. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!», – написав Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову. На іншій локації горять автомобілі. Мер Києва Віталій Кличко написав, що постраждала людина внаслідок атаки.

Також Кличко повідомив, що на лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення. Крім того, є перебої із водопостачанням.

Росія атакувала Запоріжжя та Дніпро

У ніч на 20 січня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками. 

У Дніпрі пролунала серія вибухів – по ворожим БпЛА, які атакують місто, працює ППО. 

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи у Запоріжжі та попросив мешканців міста перебувати у безпечних місцях. «Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений приватний будинок. Сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав», – написав Федоров.

У США зіткнулися понад 100 автомобілей

Погіршення погодних умов у районі Великих озер призвело до масової аварії на міжштатній автомагістралі 196 у штаті Мічиган. Через сильний снігопад зіткнулися або з’їхали з траси понад 100 транспортних засобів, серед яких понад 30 вантажівок із напівпричепами. 

Поліція штату була змушена повністю перекрити рух в обох напрямках на південний захід від Гранд-Рапідс. За попередніми даними, внаслідок інциденту є багато травмованих, проте загиблих немає. Для евакуації водіїв та пасажирів задіяли автобуси, які доставляли людей до приміщення місцевої школи, де облаштували пункт допомоги.

У Республіці Комі стався блекаут 

У Республіці Комі у місті Сиктивкар зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням. Росіяни жаліються, що у Сиктивдинському районі (селище Пичим) за час новорічних свят світло вимикали чотири рази, причому тривалість кожного відключення складала від 12 до 18 годин.

Проблеми з мережами загострилися і в останні дні: 18 січня електроенергія зникла ввечері та з’явилася лише вночі 19 січня. Вже вранці, близько 07:00, відбулося повторне відключення, яке тривало до обіду. Повідомляється, що значна частина приватного сектору використовує електричне опалення. Відключення тривають.

