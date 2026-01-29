Окупанти вдарили по промисловому об'єкту у Запоріжжі

Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа

Увечері 29 січня російські терористи вчергове обстріляли Запоріжжя. Під ворожий удар потрапила промислова інфраструктура міста. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа.

«Росіяни знову бʼють по Запоріжжю. Нанесено ворожий удар по обʼєкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки зайнялась пожежа. Попередньо, без постраждалих.», написав Федоров.

Нагадаємо, у ніч на 29 січня російські терористичні війська здійснили атаку безпілотниками на Запорізький район. Під ударом опинився приватний сектор міста Вільнянськ.

Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, на місцях влучань виникли пожежі. За попередніми даними, загинули троє людей – дві жінки та чоловік.