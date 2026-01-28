Головна Країна Події в Україні
Атака на Запоріжжя: пошкоджено понад 100 квартир та десятки авто

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Атака на Запоріжжя: пошкоджено понад 100 квартир та десятки авто
Ворог влучив у двір багатоповерхівки
фото: Іван Федоров

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав

Понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначається, що росіяни вдосвіта ударили по обласному центру, влучивши у двір багатоповерхівки. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Після відбою на місці удару фахівці фіксуватимуть збитки, спричинені ворожою атакою.

Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: Іван Федоров

Нагадаємо, уранці 28 січня російські терористи вдарили по Запоріжжю. Унаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок.

Як повідомлялося, уночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа, пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади.

До слова, на Харківщині рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожого удару по пасажирському поїзду. Пожежу у вагоні повністю загасили, аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань завершено.

Теги: Запоріжжя Іван Федоров

