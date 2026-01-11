Атака на Харків: завершено розбір завалів після удару 2 січня, зросла кількість жертв

Станом на 11 січня 2026 року всі завали на місці трагедії розібрано

У Харкові офіційно завершили аварійно-рятувальну операцію в центрі міста, де російські ракети 2 січня 2026 року зруйнували житлову багатоповерхівку та торговельний центр. Серед загиблих — трирічна дитина

Станом на 11 січня 2026 року всі завали на місці трагедії розібрано. Міський голова Ігор Терехов повідомив остаточні дані про наслідки терористичного акту, який став одним із найкривавіших на початку року. Рятувальники працювали цілодобово понад тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Терехова.

Після ідентифікації всіх знайдених фрагментів тіл кількість жертв ракетного удару зросла до 7 осіб.

фото: ДСНС Харківщини

фото: ДСНС Харківщини

«У Харкові завершилися аварійно-рятувальні роботи у центрі міста на місці вибухів 2 січня. Загалом тоді загинуло семеро осіб, включно з трирічною дитиною. Постраждали 38 людей, серед яких двоє дітей», – зазначив Ігор Терехов.

фото: ДСНС Харківщини

фото: ДСНС Харківщини

Ігор Терехов висловив подяку всім, хто брав участь у цій операції: рятувальникам, комунальникам, лікарям, поліції та волонтерам.

Раніше, на місці російської атаки в Харкові, завданої 2 січня, знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином, кількість загиблих зросла до пʼяти.