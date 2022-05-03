Путін може офіційно оголосити війну Україні. ЗМІ назвали дату

9 травня Росія може використати для оголошення анексії «ДНР» і «ЛНР»

Президент Росії Володимир Путін може 9 травня замість «спеціальної військової операції» оголосити війну в Україні. Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників США та Заходу

Як пише видання, 9 травня Путін, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про якесь військове досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або ж про одне і друге разом.

Чиновники розглядають сценарій, за яким Путін офіційно оголошує війну Україні 9 травня.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес припускав, що Путін може оголосити війну 1 травня.

За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використати для оголошення анексії «ДНР» і «ЛНР», повного контролю над Маріуполем і посилення наступу на Одесу.

Посол США Майкл Карпентер заявив, що в середині травня Росія спробує анексувати окуповані території Донецької та Луганської областей. Аналогічний план вона спробує реалізувати на Херсонщині.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли може настати переломний момент у війні і Україна зможе піти в наступ.

Нагадаємо, що після провалу повномасштабного наступу, який мав завершитися, зокрема, взяттям Києва, Росія перейшла до так званого плану «Б» - захоплення території українського Донбасу до 9 травня, аби «подарувати» росіянам цю «перемогу» на їхнє головне свято – День перемоги.

Утім, голова МЗС Росії Сергій Лавров у інтерв’ю італійським ЗМ визнав, що «штучно підганяти» військових під цю дату Кремль не планує.