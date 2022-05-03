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    Путін може офіційно оголосити війну Україні. ЗМІ назвали дату

    9 травня Путін використає з пропагандистською ціллю - Путін може офіційно оголосити війну Україні. ЗМІ назвали дату
    9 травня Путін використає з пропагандистською ціллю

    9 травня Росія може використати для оголошення анексії «ДНР» і «ЛНР»

    Президент Росії Володимир Путін може 9 травня замість «спеціальної військової операції» оголосити війну в Україні. Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників США та Заходу

    Як пише видання, 9 травня Путін, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про якесь військове досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або ж про одне і друге разом.

    Чиновники розглядають сценарій, за яким Путін офіційно оголошує війну Україні 9 травня.

    Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес припускав, що Путін може оголосити війну 1 травня.

    За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використати для оголошення анексії «ДНР» і «ЛНР», повного контролю над Маріуполем і посилення наступу на Одесу.

    Посол США Майкл Карпентер заявив, що в середині травня Росія спробує анексувати окуповані території Донецької та Луганської областей. Аналогічний план вона спробує реалізувати на Херсонщині.

    Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли може настати переломний момент у війні і Україна зможе піти в наступ.

    Нагадаємо, що після провалу повномасштабного наступу, який мав завершитися, зокрема, взяттям Києва, Росія перейшла до так званого плану «Б» - захоплення території українського Донбасу до 9 травня, аби «подарувати» росіянам цю «перемогу» на їхнє головне свято – День перемоги.

    Утім, голова МЗС Росії Сергій Лавров у інтерв’ю італійським ЗМ визнав, що «штучно підганяти» військових під цю дату Кремль не планує.

    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін може офіційно оголосити війну Україні. ЗМІ назвали дату