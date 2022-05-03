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    Військові повідомили, звідки і чим Росія завдала удару по Одесі

    РФ вдарила по Одесі&nbsp;ракетою &laquo;Онікс&raquo; - Військові повідомили, звідки і чим Росія завдала удару по Одесі
    РФ вдарила по Одесі ракетою «Онікс»

    Російські війська випустили по Одесу ракету з комплексу «Бастіон»

    Ракетний удар по Одесі 2 травня Росія завдала з території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «З окупованого Криму ракетою «Онікс», випущеною з комплексу «Бастіон», (ворог. – Ред.) зруйнував житловий будинок в самій Одесі», - йдеться в повідомленні.

    2 травня українські військові підбили кілька одиниць ворожої броньованої та автомобільної техніки й ударний безпілотник-розвідник типу «Форпост», який намагався з моря зайти на Одесу. Влучною роботою протиповітряної оборони він знищений.

    Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів продовжує маневрування в північно-західній частині моря та зберігає загрозу нанесення ракетних ударів на високому рівні.

    Нагадаємо, 2 травня ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурних об'єктах й релігійній споруді.

    Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дах релігійної споруди, розташованої поруч.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові повідомили, звідки і чим Росія завдала удару по Одесі