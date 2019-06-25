РФ: збитий американський безпілотник був у повітряному просторі Ірану



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Безпілотник RQ-4 Global Hawk

Секретар Радбезу РФ провів переговори з радником президента США із нацбезпеки

Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев заявив про те, що в російської військової розвідки є дані, що американський розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk перебував в повітряному просторі Ірану, перед тим як його збили іранські системи ППО. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так само, за словами Патрушева, надані американські докази про причетність Ірану до атаки на два танкери в водах Оманської затоки «є непрофесійними і низької якості».

Відповідні тези секретар Ради безпеки РФ висловив під час перебування в Єрусалимі, де була проведена зустріч із радником президента США Джоном Болтоном щодо цілого спектру питань двосторонніх відносин.

Сьогодні в Єрусалимі також відбудеться тристороння зустріч, де окрім Джона Болтона і Миколи Патрушева буде брати участь представник Ізраїлю Мейр Бен-Шаббат. Сторони в рамках зустрічі в тристоронньому форматі обговорять питання близькосхідної безпеки, в тому числі присутності іранських військових в Сирії.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.