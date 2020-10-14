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    Політика

    Україну переобрали до Ради з прав людини ООН

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    Завданням Ради з прав людини ООН є заохочення і захист всіх прав людини по всьому світу - Україну переобрали до Ради з прав людини ООН
    Завданням Ради з прав людини ООН є заохочення і захист всіх прав людини по всьому світу

    Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки

    У Генеральній асамблеї ООН відбулися вибори нових членів Ради з прав людини: Україну переобрано до ради на 2021-2023 роки.

    Про це у Twitter повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

    «Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки. Як країна, яка підтримувала створення Ради для забезпечення універсального дотримання прав людини, Україна буде надалі відстоювати запобігання порушенням цих прав задля сталого міжнародного миру та безпеки», – написав він.

    За словами міністра, «стан речей у раді залишає бажати кращого».

    «До неї пройшов навіть такий відомий порушник прав людини як РФ (через брак конкуренції у Східноєвропейській групі). Що ж, Україна готова до боротьби. Не дозволимо зловживати місцем в раді, аби покривати порушення прав людини», – заявив Кулеба.

    Як повідомляє Reuters, разом з Україною на другий трирічний термін в Раду ООН було переобрано Сенегал, Непал, Пакистан і Мексику.

    Крім того до Ради з прав людини ООН були обрані Росія, Китай, Кот-д'Івуар, Габон, Малаві, Куба, Болівія, Узбекистан, Франція і Велика Британія. У той же час в Генасамблеї ООН не підтримали обрання Саудівської Аравії.

    Завданням Ради з прав людини ООН є заохочення і захист всіх прав людини по всьому світу. До неї входять 47 країн-членів. Кандидати обираються таємним голосуванням за географічними групами для забезпечення рівного представництва. Термін повноважень нових членів розпочнеться 1 січня 2021 року. Члени ради не можуть займати більше двох термінів поспіль.

    Росія дипломатія ООН Китай Куба Франція Велика Британія Пакистан Узбекистан Непал Україна права людини Дмитро Кулеба
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