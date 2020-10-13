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    У світі

    Лавров: Росія може припинити діалог з Євросоюзом

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    Міністр закордонних справ&nbsp;РФ Сергій Лавров - Лавров: Росія може припинити діалог з Євросоюзом
    Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров

    За словами Лаврова, якщо в ЄС «не розуміють необхідності взаємоповажної розмови», Росія «має на якийсь час перестати з ними спілкуватися»

    Російська Федерація може припинити спілкування з Євросоюзом.

    Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише «Интерфакс».

    Під час дискусійного клубу «Валдай» Лавров сказав, що якщо в ЄС «не розуміють необхідності взаємоповажної розмови», Росія «має на якийсь час перестати з ними спілкуватися».

    «Тим паче, що (глава Єврокомісії, – ред.) Урсула фон дер Ляйен заявляє, що з нинішньою російською владою геополітичного партнерства не виходить. Так тому і бути, якщо вони цього хочуть», – додав глава МЗС Росії.

    Нагадаємо, напередодні глави міністерств закордонних справ країн Євросоюзу підтримали пропозицію Франції та Німеччини щодо санкцій проти російських чиновників через отруєння Олексія Навального.

    Франція і Німеччина розробили пропозиції з санкціями проти деяких осіб, які можуть бути причетні до отруєння. Спільне рішення країн було прийнято на підставі висновку Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), що підтвердив отруєння Навального речовиною з групи «Новачок».

    Також повідомлялося, що Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального.

    Росія Сергій Лавров Урсула фон дер Ляйен
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