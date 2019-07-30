Справа Гандзюк: ГПУ передала обвинувачення щодо Павловського у суд



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Ігор Павловський

Готується перше засідання у справі Гандзюк

Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» із посиланням на речника ГПУ Андрія Лисенка.

«Обвинувальний акт передано до суду, готується перше засідання», — сказав Лисенко.

Крім того, Лисенко зазначив, що саме тому, що є обвинувальний акт, Павловському не продовжили термін запобіжного заходу.

«Власне, не продовжували запобіжний захід, оскільки він уже не потрібен», — сказав він.

Раніше у Генпрокуратурі заявили, що фігурант справи щодо вбивства Катерини Гандзюк Ігор Павловський не порушував умов запобіжного заходу, бо він у нього закінчився.

Ігоря Павловського, колишнього помічника народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Миколи Паламарчука в Херсоні, підозрюють в організації замаху на Катерину Гандзюк. 26 квітня суд відпустив його під домашній арешт.

Нагадаємо, 24 квітня голові Херсонської обласної ради прокуратура оголосила нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк. Тепер ідеться про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу — замовленні побиття. Це передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Раніше Мангера обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві, що передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що 12 квітня Мангер вийшов на роботу.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, раніше батько Гандзюк висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцямвбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.