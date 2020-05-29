«Волиньгаз» перерахував вартість доставки газу майже 23 тисячам споживачів новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компанія «Волиньгаз» здійснила перерахунок вартості доставки газу

В квітні оновлені рахунки отримали 22,7 клієнтів «Волиньгазу».

Компанія «Волиньгаз» здійснила коригування нарахувань 22,7 тис. клієнтам компанії на суму 1,498 млн гривень. Це було здійснено згідно із затвердженим ЦКРЕКП у березні мінімальним розміром плати за доставку газу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перерахунок вартості розподілу газу торкнувся нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців, і які не мають історії споживання.

Загалом, розмір встановленого мінімального платежу у Волинській області коливається від 3,5 грн до 28, 52 грн на місяць, в залежності від наявності газового обладнання.

Домогосподарство з газовою плитою – 3, 5 грн

Домогосподарство з плитою та газовою колонкою –11, 45 грн

Домогосподарство з автономним опаленням – 28, 52 грн

«Ще в квітні оновлені рахунки отримали 22,7 клієнтів «Волиньгазу». Попри проведений перерахунок та зменшення вартості послуг розподілу на 1,49 млн грн майже 56% споживачів газу, яким зменшено нарахування, продовжують боргувати за надані послуги», - розповідає комерційний директор АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз.

«Клієнти, на яких поширюється дія постанови, і які сплатили за послуги розподілу на початку року можуть не хвилюватися, адже кошти залишилися на особових рахунках і будуть зараховані при розрахунках в наступні місяці. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру», – зазначають у компанії.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що рівень розрахунків за надані послуги розподілу газу на Вінниччині у березні склав лише 60 %. При цьому споживання газу залишається інтенсивним, адже сім’ї споживачів під час карантину залишаються вдома, користуються газом та іншими комунальними послугами.