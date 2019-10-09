ЦВК звернулася до поліції через округ №210



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До ЦВК надходять численні звернення щодо не здійснення ОВК №210 оплати праці членів окружної та дільничних виборчих комісій

Центральна виборча комісія звернулася до Національної поліції України щодо не здійснення окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №210 (місто Прилуки, Чернігівщина) оплати праці.

Про це 9 жовтня повідомляє пресслужба ЦВК за результатами чергового засідання Центрвиборчкому, яке провів голова комісії Олег Діденко.

«Комісія вирішила звернутися до Нацполіції та передати їй копії матеріалів, що стосуються нездійснення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 оплати праці членів окружної, дільничних виборчих комісій, які виконували свої повноваження у комісіях на платній основі; членів виборчих комісій за роботу в день голосування і дні встановлення підсумків голосування; залучених спеціалістів, експертів та технічних працівників. А також – не своєчасності подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів та його недостовірності», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що рішення прийняте у зв’язку з тим, що до ЦВК надходять численні звернення щодо не здійснення вказаною ОВК оплати праці членів окружної та дільничних виборчих комісій, спеціалістів, експертів та технічних працівників, залучених до роботи у цих виборчих комісіях, та інших виплат.

Водночас Комісія констатувала, що фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України подано до ЦВК цією виборчою комісією з порушенням законодавчо встановленого строку.

При цьому фінансовий звіт ОВК ОВО № 210 містить недостовірні дані, у зв’язку з чим не був прийнятий Центральною виборчою комісією.

Нагадаємо, 4 жовтня відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі. Як і прогнозував Главком, члени новообраного ЦВК обрали новим головою комісії Олега Діденка.

Також ЦВК обрала заступників голови і секретаря.

Раніше Рада призначила новий склад ЦВК із 17 членів. 12 із них було запропоновано фракцією «Слуга народу», 2 - «Опозиційною платформою - За життя» і по одному - «Європейською солідарністю», «Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина» і «Голосом».