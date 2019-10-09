Зеленський вручив посвідчення новим членам ЦВК



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Зеленський привітав членів ЦВК з обранням і побажав плідної роботи Фото: пресслужба глави держави

На зустрічі був присутній голова Верховної Ради Дмитро Разумков

Президент Володимир Зеленський 9 жовтня вручив посвідчення новопризначеним членам Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський привітав членів ЦВК з обранням і побажав плідної роботи.

«Бажаю вам успіху. У вас справді дуже важлива робота», - заявив президент.

На зустрічі був присутній голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який також привітав членів Центрвиборчкому з призначенням.

«Спікер парламенту підкреслив важливість долучення нового складу ЦВК до роботи над Виборчим кодексом і законопроектом щодо референдуму (народовладдя)», - заявили в пресслужбі.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада затвердила новий склад Центральної виборчої комісії. До неї ввійшли 17 осіб: Оксана Боярчук, Юрій Буглак, Олена Гатаулліна, Андрій Гевко, Вікторія Глущенко, Віталій Грень, Олег Діденко, Сергій Дубовик, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Олександра Кармаза, Павло Любченко, Юрій Мірошниченко, Володимир Перепелюк, Віталій Плукар, Сергій Постівий та Юрій Фрицький.

4 жовтня відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі. Як і прогнозував Главком, члени новообраного ЦВК обрали новим головою комісії Олега Діденка.

Також ЦВК обрала заступників голови і секретаря.