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    Парубій про інавгурацію: Було весело

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    <span>Андрій Парубій закрив урочисте засідання парламенту з інавгурації президента</span> - Парубій про інавгурацію: Було весело
    Андрій Парубій закрив урочисте засідання парламенту з інавгурації президента

    Шостий президент оголосив про розпуск парламенту

    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій дав лаконічний коментар щодо інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського. «Було весело», - сказав Парубій журналістам.

    Як вже відомо, під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.

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    Як повідомлялось, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року. 

    Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

    Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді проходить церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

    На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

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