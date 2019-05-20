Парубій про інавгурацію: Було весело



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Андрій Парубій закрив урочисте засідання парламенту з інавгурації президента

Шостий президент оголосив про розпуск парламенту

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій дав лаконічний коментар щодо інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського. «Було весело», - сказав Парубій журналістам.

Як вже відомо, під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.

Як повідомлялось, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді проходить церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.