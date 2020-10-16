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    Рівень безробіття у США встановив новий антирекорд

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    <p>У період з 4 по 10 жовтня кількість первинних звернень за допомогою з безробіття склала майже 900 тисяч американців</p> - Рівень безробіття у США встановив новий антирекорд

    У період з 4 по 10 жовтня кількість первинних звернень за допомогою з безробіття склала майже 900 тисяч американців

    Найближчим часом рівень безробіття у США може зрости через масові скорочення в авіакомпаніях і закладах харчування

    Показники безробіття в США встановили новий антирекорд, опинившись максимальними з серпня цього року.

    Про це пише Bloomberg з посиланням на дані мінпраці США.

    У період з 4 по 10 жовтня кількість первинних звернень за допомогою з безробіття склала 898 тисяч, що на 53 тисячі більше, ніж тижнем раніше. У той же час число американців, які постійно звертаються за виплатами, навпаки, знизилося на 1,1 мільйона осіб – до 10 мільйонів в тиждень.

    Опитані виданням економісти припускають, що остання обставина відображає загальну ситуацію в країні: все більше жителів переходять зі стандартних пільгам на державну спеціальну програму допомоги, розроблену для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

    Вона розрахована на 13 тижнів, протягом яких виплачується допомога. Різке зростання числа учасників – з 818 тисяч до 2,7 мільйона – сталося в кінці вересня.

    Фахівці відзначають, що поки рано робити прогнози щодо термінів відновлення ринку праці. Показники сильно схильні до коливань навіть в звичайний час, а в умовах глобальної кризи їх мінливість тільки посилилася. Найближчим часом рівень безробіття у США може зрости через масові скорочення в авіакомпаніях і закладах харчування.

    До слова, кількість безробітних в Україні за час карантину зросла на 10%.

    Також повідомлялося, що у Великій Британії через карантин безробітних побільшало на 730 тис. осіб.

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