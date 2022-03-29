РНБО оприлюднило фотопідтвердження загрози для ЧАЕС

Схоже, що окупанти навіть не розуміють, якої шкоди всьому світу можуть нанести

Схоже, що окупанти навіть не розуміють, якої шкоди всьому світу можуть нанести

Росія може спричинити світову катастрофу

На офіційній сторінці Ради національної безпеки та оборони опубліковані супутникові знімки, що зроблені кілька днів тому, на яких чітко видно і рух великої колони російських військових вантажівок з боєприпасами в кількох сотнях метрів від ЧАЕС і місця розвантаження цих боєприпасів в населеному пункті Чорнобиль, де вони зберігаються простонеба.

«Російська федерація та її численна агентура в міжнародних організаціях заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження «Укриття» та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців», – повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Наголошуємо, що як і в більшості інших випадків, російська федерація та її агенти впливу поширюють дезінформацію.

Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки Збройні Сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії.

Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів. Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомим», – повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, РФ та її агентура в міжнародних організаціях заперечують факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів у безпосередній близькості до об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС.