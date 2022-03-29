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    РНБО оприлюднило фотопідтвердження загрози для ЧАЕС

    Схоже, що окупанти навіть не розуміють, якої шкоди всьому світу можуть нанести - РНБО оприлюднило фотопідтвердження загрози для ЧАЕС
    Схоже, що окупанти навіть не розуміють, якої шкоди всьому світу можуть нанести
    фото з відкритих джерел

    Росія може спричинити світову катастрофу

    На офіційній сторінці Ради національної безпеки та оборони опубліковані супутникові знімки, що зроблені кілька днів тому, на яких чітко видно і рух великої колони російських військових вантажівок з боєприпасами в кількох сотнях метрів від ЧАЕС і місця розвантаження цих боєприпасів в населеному пункті Чорнобиль, де вони зберігаються простонеба.

    «Російська федерація та її численна агентура в міжнародних організаціях заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження «Укриття» та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців»,повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    «Наголошуємо, що як і в більшості інших випадків, російська федерація та її агенти впливу поширюють дезінформацію.

    Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки Збройні Сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії.

    Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів. Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомим»,повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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    РНБО оприлюднило фотопідтвердження загрози для ЧАЕС
    РНБО оприлюднило фотопідтвердження загрози для ЧАЕС
    РНБО оприлюднило фотопідтвердження загрози для ЧАЕС
    РНБО оприлюднило фотопідтвердження загрози для ЧАЕС
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Нагадаємо, РФ та її агентура в міжнародних організаціях заперечують факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів у безпосередній близькості до об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ ЧАЕС РНБО війна АЕС укриття Україна окупація #stoprussia
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    РНБО оприлюднило фотопідтвердження загрози для ЧАЕС