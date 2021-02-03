Блокування каналів Медведчука. Комітет Ради підтримав рішення РНБО

За словами Безуглої, рішення ухвалили одноголосно

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого, повідомила народна депутатка, заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook.

За словами Безуглої, рішення ухвалили одноголосно. «Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно висловив підтримку рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – повідомила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вдячний членам Ради національної безпеки й оборони за відповідальну та швидку реакцію щодо введення санкції щодо телеканалів Медведчука.

Міністерство культури та інформаційної політики України направить до компанії YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, «112 Україна». Україна проситиме закрити їхні сторінки на YouTube.

У середу, 3 лютого, голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією