РНБО планує створити координаційний центр для реформування «Укроборонпрому»



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Координаційний центр має здійснити швидкий і всебічний аналіз нинішньої ситуації, вибрати оптимальну модель реформування оборонно-промислового комплексу

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє про намір створити Координаційний центр для реформування державного концерну «Укроборонпром». Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО.

«Секретар Ради національної безпеки і оборони України Данилюк повідомив, що буде створено Координаційний центр з упровадження реформ оборонно-промислового комплексу як робочий орган РНБО України, пріоритетним завданням якого стане реформування Державного концерну «Укроборонпром». Про це секретар Ради національної безпеки і оборони заявив в під час міжвідомчої наради щодо реформування оборонно-промислового комплексу», - сказано в ньому.

У нараді взяли участь заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, голова Державної аудиторської служби, представники наглядової ради і керівництва «Укроборонпрому» і експерти апарату РНБО.

Координаційний центр має здійснити швидкий і всебічний аналіз нинішньої ситуації, вибрати оптимальну модель реформування сфери ОПК, зокрема, в частині повного виключення вірогідності здійснення корупційних дій і участі політиків у цій сфері, а також ефективно координувати процес імплементації реформ.

Учасники прийняли рішення про розробку програми реформування системи управління концерном і впровадження законодавчих ініціатив в сфері ОПК, створення дієвого механізму громадського контролю.

Засідання групи будуть проходити на регулярній основі.

Як повідомив новопризначений глава наглядової ради «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус, фінансовий аудит діяльності «Укроборонпрому» за 2018 рік завершиться не раніше кінця цього року.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На початку березня РНБО вирішила провести огляд оборонно-промислового комплексу. А Кабінету міністрів доручено в місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудит «Укроборонпрому» і підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

Через декілька тижнів уряд затвердив план перевірки «Укроборонпрому». У квітні профільні відомства мали провести огляд підприємств держконцерну, після чого повинен був розпочатися його масштабний аудит із залученням міжнародних експертів.

15 травня Володимир Гройсман заявив, що аудит «Укроборонпрому» повинен початись через 10 днів. Але на початку червня Кабінет міністрів скасував власне розпорядження про виділення з резервного фонду держбюджету 32 млн грн на аудит «Укроборонпрому». Прессекретар прем’єра Василь Рябчук пояснив, що рішення скасовано через формальності, мають прийняти на найближчому засіданні уряду.