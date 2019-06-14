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    Політика

    Рішення про фінансування аудиту «Укроборонпрому» Кабмін заново прийме на наступному засіданні

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    Рішення про фінансування аудиту «Укроборонпрому» Кабмін заново прийме на наступному засіданні

    Три місяці тому було прийнято рішення РНБО про проведення аудиту «Укроборонпрому» в місячний термін. Кабмін все ще не можете оформити виділення грошей на цю перевірку

    На початку червня Кабінет міністрів скасував власне розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету 32 млн грн на фінансовий аудит «Укроборонпрому».

    Про це стало відомо із протоколу урядового засідання від 5 червня, який оприлюднив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

    22 травня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд виділяє 32 мільйони гривень на аудит держконцерну.

    Утім, документ не встигли оформити у відведений строк, що стало формальною підставою для його скасування.

    В той же час прессекретар прем’єра Василь Рябчук повідомив, що рішення про фінансування аудиту «Укроборонпрому» скасовано через формальності, його очікують все ж прийняти на найближчому засіданні уряду.

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    «Під час доопрацювання рішення необхідним стало уточнення обсягів такої підтримки, відповідно рішення було скасовано, та очікується прийняття відповідного рішення на найближчому засіданні уряду», - повідомив він «Економічній правді».

    Нагадаємо, 15 травня Володимир Гройсман заявив, що аудит «Укроборонпрому» повинен початись через 10 днів.

    25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

    На початку березня РНБО вирішила провести огляд оборонно-промислового комплексу. А Кабінету міністрів доручено в місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудит «Укроборонпрому» і підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

    Через декілька тижнів уряд затвердив план перевірки «Укроборонпрому». У квітні профільні відомства мали провести огляд підприємств держконцерну, після чого повинен був розпочатися його масштабний аудит із залученням міжнародних експертів.

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