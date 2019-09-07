Родичі бранців Кремля поїхали на автобусах від офісу омбудсмена в невідомому напрямку



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Родичів українських в'язнів нібито повезли у безпечне місце, де їм буде комфортно

Родичів утримуваних у Росії громадян України, які вранці 7 вересня з’їхалися до офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, саджають в автобуси і відвозять у невідомому напрямку. Про це повідомляє «Радіо Свобода». Вже чотири автобуси з рідними, які не коментують ситуацію, від’їхали від офісу омбудсмена, ідеться в повідомленні.

Представники уповноваженого також не коментують ситуацію і кажуть, що родичів везуть «у безпечне місце, де їм буде комфортно». На питання, чи везуть їх до аеропорту «Бориспіль», в офісі уповноваженого не відповіли. Дехто з рідних приїхав із дітьми.

За даними «Радіо Свобода», в офісі омбудсмена були присутні рідні українських моряків, Станіслава Клиха, Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка.

Як повідомлялося раніше, 7 вересня близько 8:40 кілька автобусів виїхали з території слідчого ізолятора «Лефортово» в Москві з супроводом автомобілів ФСБ і ДПС Росії. Ймовірно, у них могли перебувати бранці Кремля.

Автобуси поїхали в московський аеропорт «Внуково», звідки вилетів літак спецрейсу, який о 10:30 за київським часом приземлився в аеропорті «Бориспіль».

Впродовж тижня ЗМІ називали 7 вересня датою ймовірного початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ. Повідомлялося також, що президент Володимир Зеленський нібито помилував 12 ув’язнених, яких Україна включила до обмінних списків із Росією.

Як повідомлялось, 3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України).

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Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

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