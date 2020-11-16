  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лукашенко пообіцяв передати 80% повноважень уряду і парламенту

    • Розсилка
    Олександр Лукашенко пообіцяв до Всебілоруських народних зборів &laquo;розподілити повноваження чесно, справедливо, не уникаючи відповідальності&raquo; - Лукашенко пообіцяв передати 80% повноважень уряду і парламенту
    Олександр Лукашенко пообіцяв до Всебілоруських народних зборів «розподілити повноваження чесно, справедливо, не уникаючи відповідальності»

    Уряд розроблятиме законопроєкти, парламент обговорюватиме і прийматиме їх, а потім вноситиме на підписання президенту

    Олександр Лукашенко заявив про намір передати 70-80% повноважень президента Білорусі уряду і парламенту. Про це повідомляє в понеділок, 16 листопада, телеграм-канал Пул першого.

    «Народ, суспільство хочуть змін, і вони замкнулися на президенті і його повноваженнях. Як вихід з цього ─ зміни до Конституції. Ми недавно домовилися з керівництвом парламенту, що для того, аби відсотків на 70-80% повноваження президента передати парламенту, уряду, іншим структурам, Конституцію ламати не треба. Тому всі питання, які ви винесли на сотні сторінок президенту, лежать у площині парламенту та уряду», ─ сказав Лукашенко.

    Лукашенко запропонував новий механізм роботи, при якому уряд розроблятиме законопроєкти, парламент обговорюватиме і прийматиме їх, а потім вноситиме на підписання президенту.

    Він пообіцяв до Всебілоруських народних зборів «розподілити повноваження чесно, справедливо, не уникаючи відповідальності».

     «Гострих запитань для суспільства у нас небагато ─ ми вже прийняли всякі рішення. І ви прекрасно знаєте, що приймав їх, в основному, президент, підставляючи себе під гостру критику суспільства. Але я розумів, що без них країни бути не може», ─ заявив Лукашенко.

    Як повідомлялося 15 листопада, у Мінську на акції протесту продовжуються затримання,

    12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.

    У четвер ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста (фото)

    Нагадаємо, лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.


    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко президент уряд парламент Світлана Тихановська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies