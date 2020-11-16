Лукашенко пообіцяв передати 80% повноважень уряду і парламенту

Уряд розроблятиме законопроєкти, парламент обговорюватиме і прийматиме їх, а потім вноситиме на підписання президенту

Олександр Лукашенко заявив про намір передати 70-80% повноважень президента Білорусі уряду і парламенту. Про це повідомляє в понеділок, 16 листопада, телеграм-канал Пул першого.

«Народ, суспільство хочуть змін, і вони замкнулися на президенті і його повноваженнях. Як вихід з цього ─ зміни до Конституції. Ми недавно домовилися з керівництвом парламенту, що для того, аби відсотків на 70-80% повноваження президента передати парламенту, уряду, іншим структурам, Конституцію ламати не треба. Тому всі питання, які ви винесли на сотні сторінок президенту, лежать у площині парламенту та уряду», ─ сказав Лукашенко.

Лукашенко запропонував новий механізм роботи, при якому уряд розроблятиме законопроєкти, парламент обговорюватиме і прийматиме їх, а потім вноситиме на підписання президенту.

Він пообіцяв до Всебілоруських народних зборів «розподілити повноваження чесно, справедливо, не уникаючи відповідальності».

«Гострих запитань для суспільства у нас небагато ─ ми вже прийняли всякі рішення. І ви прекрасно знаєте, що приймав їх, в основному, президент, підставляючи себе під гостру критику суспільства. Але я розумів, що без них країни бути не може», ─ заявив Лукашенко.

Як повідомлялося 15 листопада, у Мінську на акції протесту продовжуються затримання,

12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.

У четвер ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста (фото)

Нагадаємо, лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.



