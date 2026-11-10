Останній танкер із російським дизелем для США змінив курс – Reuters

Судно Agioi Fanendes перевозить близько 40 тис. тонн пального

Танкер Agioi Fanendes, який перевозить близько 40 тис. тонн російського дизельного пального до США, змінив курс поблизу американського узбережжя. Судно розвернулося приблизно за 400 морських миль від східного узбережжя країни та почало віддалятися від пункту призначення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Танкер зупинив рух до американського узбережжя та очікує подальших розпоряджень

За даними агентства, Agioi Fanendes був останнім танкером із російським дизельним пальним, який прямував до Сполучених Штатів. Інформація про зміну маршруту стала відомою завдяки даним систем відстеження морських суден.

Танкер перебував в Атлантичному океані приблизно за 740 км від американського узбережжя, коли змінив напрямок руху. Замість продовження рейсу до США судно почало віддалятися від берега.

Наразі Agioi Fanendes очікує подальших розпоряджень щодо маршруту. Порт, у якому мають розвантажити дизельне пальне, залишається невизначеним.

Водночас губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл попередила операторів портів і терміналів про можливі правові наслідки приймання російського дизеля. За її словами, такі операції можуть порушувати федеральне законодавство та призвести до цивільної або кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зміну маршрутів двох танкерів із російським дизелем, які прямували до США. Судно Talisman попрямувало до Середземного моря, а Leruo змінило курс у напрямку Бразилії. Водночас танкер Agioi Fanendes тоді продовжував рух до американського узбережжя, хоча порт розвантаження залишався невизначеним.

Також «Главком» писав про вісім танкерів із понад 300 тис. тонн російського дизельного пального, які могли прибути до США у листопаді. Чотири судна перебували під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії та України. За інформацією джерел видання в українському уряді, сім танкерів вказали американські порти як пункти призначення.