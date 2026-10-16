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Вчені знайшли в Індійському океані істоту, довшу за кита: який вигляд вона має

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Учасники експедиції поділилися кадрами з експедиції океаном
фото: Schmidt Ocean Institute

Експедитори відкрили 30 нових видів мешканців глибин океану

Команда дослідників натрапила на незвичну морську істоту завдовжки 45 метрів під час місячної експедиції в Індійському океані, біля західного узбережжя Австралії. Окрім незвичайної знахідки, науковці зробили ще низку відкриттів. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Galaxy.

Науковцям поталанило натрапити на сифонофору – колонію організмів, які розмножуються клонуванням. Ці тисячі організмів об’єднуються в одне довге напівпрозоре тіло, схоже на желеподібну стрічку.

Довжина знайденої сифонофори сягала близько 45 метрів. За словами вчених, такий показник може зробити істоту однією з найдовших у світі. Тож дослідники знайшли найбільшого з відомих представників сифонофори Apolemia. Учасники експедиції поділилися кадрами того, як ця істота блукає океаном.

Сифонофора Apolemia

«Ми очікували, що ці глибоководні ділянки вирізнятимуться різноманіттям, але значення побаченого виявилося набагато більшим, ніж ми могли уявити», – розповіла керівниця експедиції Неріда Вілсон.

Однак сифонофора була не єдиним відкриттям. Їм вдалося знайти 30 нових видів, деякі з них належать до найглибоководніших риб і морських безхребетних. За місяць експедиції науковці виконали 20 занурень за допомогою підводного апарата SuBastian. Він опускався на глибину до 4500 метрів.

Довжина знайденої сифонофори Apolemia сягає 45 метрів
Довжина знайденої сифонофори Apolemia сягає 45 метрів
фото: Schmidt Ocean Institute

Тож експедиторам вдалося виявити гігантських гідроїдів і великі скупчення скляних губок у каньйоні Кейп-Рейндж. Також у водах Західної Австралії вперше помітили біолюмінесцентного кальмара-восьминога Тенінга, довгохвостого морського огірка та низку інших безхребетних. Зокрема, молюсків, морських жолудів і неповнохвостих раків.

За словами співкерівниці дослідження, докторки Лізи Кіркендейл, результати роботи дослідників відкрили чимало важливих фактів та доказів про мешканців глибин океану. «Ці зразки засвідчують численні розширення відомих меж глибин і ареалів для багатьох видів та стануть важливим новим надбанням колекції Музею Західної Австралії», – зазначила вона.

Нагадаємо, у Китаї  палеонтологи натрапили на унікальну скамʼянілість раніше невідомого виду, який назвали Norellraptor barsboldi. Знайдені останки крилатого динозавра належать до родини мікрорапторів. Рештки крилатого мінідинозавра знайшли в породах формації Цзюфотан на заході Ляоніна (Китай). 

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Теги: вчені наука море Австралія

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