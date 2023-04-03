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Підрив автомобіля в Мелітополі: стало відомо про стан колаборанта (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив автомобіля в Мелітополі: стало відомо про стан колаборанта (відео)
фото: скрін із відео

Внаслідок вибуху у Мелітополі постраждав колаборант Максим Зубарєв. Саме його машину сьогодні і підірвали невідомі. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Стало відомо, в кого із мелітопольських зрадників ранок не склався. Від «несправності» автівки постраждав любитель всього комуністичного Максим Зубарєв», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Зубарєв пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію.

«У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився «не в тому місці не в той час», – додав Федоров.

ЗМІ повідомляють, що колаборант зараз у лікарні у тяжкому стані.

Нагадаємо, 27 березня в тимчасово окупованому Маруіполі підірвали автомобіль, належав «начальнику» окупаційної поліції Михайлу Москвину. Віж вижив, має легку контузію,  тому, що в момент вибуху він знаходився за кілька метрів від авто.

До слова, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка

Теги: партизани війна Запоріжжя Мелітополь

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