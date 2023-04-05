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Ситуації у Бахмуті: Зеленський зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ситуації у Бахмуті: Зеленський зробив заяву
Зеленський: «Ми перебуваємо в Бахмуті й ворог не контролює Бахмут»
фото скріншот відео

Президент нагадав, що ситуацію в Бахмуті особисто контролює командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на сьогоднішній день російські загарбники не контролюють місто Бахмут, що на Донеччині. Хоча там зараз найскладніша ситуація на фронті. Про це глава заявив на спільному із президентом Польщі Анджеєм Дудою брифінгу в Варшаві.

«Найскладніша ситуація на території нашої держави – саме там. Найбільше застосування кількості різної зброї – саме там. Там дуже й дуже складна історія. І щоденно дефіцит: то є артилерія, то є достатньо снарядів у нашої сторони, то їх менше. То є успіх в якихось блоках Бахмута – ми йдемо вперед, то його немає – ми знов відходимо на позиції. Це відбувається щоденно. Але ми перебуваємо в Бахмуті й ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні», – зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що ситуацію в Бахмуті особисто контролює командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. За словами глави держави, для Сирського головним є збереження особового складу.

Нагадаємо, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки, що на Донеччині. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 30 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

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Теги: війна Бахмут полковник ворог місто россия Володимир Зеленський історія окупанти

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