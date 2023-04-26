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Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
фото ілюстративне

Пізно ввечері у вівторок, 25 квітня, в Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Про це писали у  місцевих Tеlegram-каналах.

Згідно до повідомлень, містяни чують звуки прольоту дронів типу Shahed.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав всіх перебувати в укриттях.

«Перебувайте у безпечних місцях до завершення «повітряної тривоги»! Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України», – написав він. 

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу 10 осіб отримали поранення, 4 з них були госпіталізовані.

25 квітня під час розбору завалів у будівлі краєзнавчого музею в Куп'янську рятувальники вилучили тіла двох загиблих жінок. 

Триває 427-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав шість авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. 

Теги: Запоріжжя війна окупанти

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