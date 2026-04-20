Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії

Причини смерті наразі не уточнюються

20 квітня, на борту літака, що виконував рейс з Санкт-Петербурга до Стамбула, помер російський диригент і скрипаль Сергій Стадлер, пише «Главком».

Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на комітет з культури Санкт-Петербурга, літак здійснив екстрену посадку в Румунії, однак врятувати музиканта не вдалося.

Він був відомим радянським і російським скрипалем-віртуозом, диригентом і педагогом. Обіймав посаду головного диригента та художнього керівника Симфонічного оркестру Санкт-Петербурга.

Стадлер мав звання народного артиста РФ і вважався одним із відомих представників російської академічної музичної школи. Причини смерті наразі не розголошуються.

За даними з відкритих джерел, ім'я диригента є у базі «Миротворець». Зазначається про його участь у пропагандистських заходах РФ проти України та підтримку дій російської влади щодо анексії Криму.

Зокрема, він був серед перших підписантів звернення діячів культури від 11 березня 2014 року на підтримку політики Кремля щодо України та Криму.