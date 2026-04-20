Головна Новини
search button user button menu button

Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сергію Стадлеру було 63 роки
фото: BERTOV

Причини смерті наразі не уточнюються

20 квітня, на борту літака, що виконував рейс з Санкт-Петербурга до Стамбула, помер російський диригент і скрипаль Сергій Стадлер, пише «Главком».

Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на комітет з культури Санкт-Петербурга, літак здійснив екстрену посадку в Румунії, однак врятувати музиканта не вдалося.

Він був відомим радянським і російським скрипалем-віртуозом, диригентом і педагогом. Обіймав посаду головного диригента та художнього керівника Симфонічного оркестру Санкт-Петербурга.

Стадлер мав звання народного артиста РФ і вважався одним із відомих представників російської академічної музичної школи. Причини смерті наразі не розголошуються.

За даними з відкритих джерел, ім'я диригента є у базі «Миротворець». Зазначається про його участь у пропагандистських заходах РФ проти України та підтримку дій російської влади щодо анексії Криму.

Зокрема, він був серед перших підписантів звернення діячів культури від 11 березня 2014 року на підтримку політики Кремля щодо України та Криму.

Теги: росіяни культура смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua