Росія знайшла нового союзника в ЄС після поразки Орбана в Угорщині – WP

Болгарія навряд чи зможе стати «другою Угорщиною» для Кремля, але зможе внести свій вклад у дестабілізацію Євросоюзу

Після поразки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана позачергові вибори в Болгарії, які відбудуться 19 квітня, набули для Росії додаткового значення. Адже Москва прагне відновити опори підтримки в Європейському Союзі. Як інформує «Главком», про це пише The Washington Post.

Росія, найімовірніше, спробує втрутитися у вибори в Болгарії

У виданні нагадали, що РФ уже намагалася втрутитися у волевиявлення в Болгарії. За кілька місяців до парламентських виборів, оголошених у січні, мережа акаунтів у соцмережах розпочала активну діяльність із просування нещодавно створеної болгарської політичної партії Румена Радева, фаворита на посаду прем'єр-міністра Болгарії, лояльного до Кремля.

Компанія Sensika Technologies, яка займається моніторингом онлайн-контенту напередодні виборів, з'ясувала, що акаунти, які просували хештег #rumenradev, публікували в 60 разів більше дописів, ніж ті, що просували найближчого суперника Радева – партію «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ).

Аналітики, колишні дипломати та представник європейської розвідки в розмові з журналістами заявили, що побоюються втручання Кремля у вибори.

«Росіяни дуже, дуже зацікавлені в тому, щоб хоча б частково компенсувати втрату Орбана в Угорщині. Більш ніж імовірно, росіяни сподіваються, що Болгарія допоможе заповнити цю порожнечу», – сказав журналістам Іліян Василев, колишній посол Болгарії в Росії.

Директор Центру з вивчення демократії Мартін Владимиров додав, є побоювання, що групи Радева в соціальних мережах діють у рамках організованої російської кампанії впливу.

У виданні зазначили, що Радев до січня обіймав переважно церемоніальну посаду президента Болгарії і послідовно виступав проти допомоги Україні, заявляючи при цьому, що хоче відновити відносини з Москвою. Аналітики вважають, що він є новим шансом для Кремля зміцнити свої позиції всередині ЄС.

«Кремль збирається подвоїти свої зусилля щодо створення нових мереж. А Болгарія завжди була відносно легкою здобиччю», – розповіла журналістам Наталі Точчі, директорка італійського Інституту міжнародних відносин.

Більше того, раніше Міністерство закордонних справ Болгарії створило спеціальний підрозділ у координації з Європейською комісією для боротьби з потенційним втручанням Росії у вибори. Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Андрій Гуров заявив журналістам, що Росія вже втручалася у вибори в інших європейських країнах.

«Ми обговорюємо всі запобіжні заходи і захищаємо голосування як на місцях, так і в Інтернеті», – сказав він.

Наскільки високі шанси у Радева на перемогу

У виданні зазначили, що трипартійна коаліція Радева «Прогресивна Болгарія» з'явилася чотири місяці тому. Проте вона швидко набрала популярність, оскільки Радев використовував свій авторитет колишнього президента і позиціонував себе як лідера антикорупційних протестів, які в грудні призвели до падіння болгарського уряду.

Європейський розвідник, який побажав залишитися анонімним, розповів журналістам, що кампанію Радева підтримала мережа колишніх високопоставлених болгарських військових, які мають зв'язки з російською військовою розвідкою і підтримали Радева, пропагуючи його погляди проти підтримки України.

Різні опитування показують, що «Прогресивна Болгарія» має високі шанси на перемогу. Друге місце посідає партія ГЄРБ.

Чи зможе Радев стати «другим Орбаном» для Росії

Крім того, колишні високопоставлені болгарські чиновники в розмові з журналістами підкреслили, що Радев уже давно підтримує Кремль. Він виступає проти угоди про безпеку, яку тимчасовий уряд Болгарії підписав з Україною минулого місяця, а також проти вступу країни до єврозони.

На відміну від Угорщини, де Росія явно підтримала кампанію Орбана, запросивши міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Москви, де він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним за місяць до голосування, російський уряд утримався від відкритої підтримки Радева. Однак, як зазначили у виданні, у Росії є глибоко вкорінені канали у болгарських ЗМІ, і багато з них поширюють контент, що походить із Росії та підтримує кампанію Радева.

Нещодавно Радев в інтерв'ю болгарському журналісту заявив, що Болгарія є «єдиною країною-членом Євросоюзу, яка є одночасно слов'янською і православною». Він говорив про те, що Софія «може стати важливою ланкою для відновлення відносин з Росією».

Мартін Владимиров вважає, що Радев, ймовірно, спробує позиціонувати себе як нового Орбана в ЄС. Однак аналітики також зазначають, що «Прогресивній Болгарії» Радева доведеться увійти в коаліцію з іншою партією для формування уряду, ймовірно, більш прозахідної. Саме тому Радев навряд чи зможе представляти таку потужну силу, якою був Орбан у відстоюванні інтересів Кремля всередині ЄС, включаючи блокування кредиту в 90 мільярдів євро для України.

«Радев ніколи нічого не блокуватиме. По-перше, у Радева не буде власного уряду. Щоб протистояти 26 державам-членам, потрібна досить велика сила. Болгарія може легко увійти до проросійського блоку. Проблема в тому, хто очолюватиме цей блок», – сказав журналістам болгарський політолог Іван Крастев.

За словами Владимирова, болгарські політики схильні до більшої обережності через свою залежність від фінансування ЄС, яке вони не хочуть втратити. Багато аналітиків у розмові з журналістами висловили впевненість, що Болгарія навряд чи зможе стати «другою Угорщиною» для Кремля, але зможе внести свій вклад у дестабілізацію Євросоюзу.

Як відомо, у Болгарії 19 квітня відбудуться позачергові парламентські вибори, які стануть уже восьмими за останні п’ять років.

Нагадаємо, болгарські посадовці звернулися до дипломатичної служби ЄС із закликом зупинити кампанії з маніпуляції думкою через соцмережі та пропагандистські сайти. Неназваний посадовець сказав журналістам, що Болгарія «завжди мовчала щодо цих питань і заперечувала якесь втручання». Однак, за словами співрозмовника журналістів, тепер МЗС набагато уважніше ставиться до цього питання.