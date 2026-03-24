«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів

Лариса Голуб
Лариса Голуб
«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів
Катаріна Матернова відреагувала на черговий терор Росії
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала чергову масовану атаку Росії на Україну

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова різко засудила чергову масовану атаку Російської Федерації в ніч на 24 березня. Дипломатка назвала дії агресора «черговою жорстокою ніччю страху та втрат» для українського народу. Своїми думками дипломатка поділилася у соцмережі, інформує «Главком».

Представництва Євросоюзу наголосила, що цілеспрямовані удари по мирних містах та критичній інфраструктурі є свідченням того, що Росія не збирається зупиняти свій терор.

«Росія здійснила чергову масовану нічну атаку на Україну, застосувавши понад 390 безпілотників та 34 ракети, які вразили 11 областей. В результаті цієї атаки були зруйновані будинки в Запоріжжі та Полтаві, безпілотник врізався в поїзд у Харкові. Щонайменше 4 людини загинули, понад 20 поранені, включаючи дітей», – написала Матернова.

Посол Європейського Союзу в Україні зауважила, що це була «ще одна жорстока ніч страху та втрат».

«Главком» писав, що у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети. Зафіксовано влучання шістьох ракет та 27 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 10 локаціях. Інформація про три ворожі ракети уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю.

Крім того, у ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Окупанти влучили дроном в багатоквартирний будинок. Унаслідок комбінованого російського удару по місту загинула людина, ще пʼятеро постраждали.

