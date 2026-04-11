Росія будує новий майданчик для запуску «Шахедів» поблизу кордону з Україною

Надія Карбунар
На локації фіксується активне будівництво капітальних бетонних споруд
фото: Атеш

Нова база для російських БпЛА розташована менш ніж за 200 км від українського кордону

Російські війська продовжують розбудову інфраструктури для запуску ударних безпілотників типу «Шахед» поблизу кордону з Україною. Як інформує «Главком», про це повідомив партизанський рух «Атеш». Новий об’єкт зводять в Орловській області.

За даними партизанів, новий майданчик для дронів росіяни будуть у районі міста Орел – менш ніж за 200 км від українського кордону.

Росія будує новий майданчик для запуску «Шахедів» поблизу кордону з Україною фото 1

На цій локації фіксується активне будівництво капітальних бетонних споруд, які можуть використовуватися для зберігання та підготовки дронів до запуску.

У «Атеш» зазначають, що раніше на цій території вже спостерігалася підвищена активність, а додаткова розвідка підтвердила розширення об’єкта.

Росія будує новий майданчик для запуску «Шахедів» поблизу кордону з Україною фото 2

«Зафіксовано будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки «Шахедів» до запусків. Переміщення особового складу та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються, що вказує на модернізацію чи розширення інфраструктури», – додають у дописі.

Нагадаємо, агенти партизанського руху «Атеш» влаштували диверсію, внаслідок якої паралізували єдиний стабільний маршрут, яким загарбники перекидали техніку та боєприпаси з території РФ безпосередньо на лінію фронту. 

Також агенти партизанського руху «Атеш» до дня спротиву окупації Криму здійснили успішну диверсію на важливому об’єкті зв’язку в околицях тимчасово окупованого Севастополя.

Читайте також

Український дрон-перехоплювач Octopus
Україна втратила ринок дронів-перехоплювачів у Перській затоці?
15 березня, 15:54
Британський міністр оборони Джон Гілі заявив про вплив Путіна на тактику Ірану
Британія розкрила роль Путіна в іранських атаках дронів
12 березня, 18:28
До Маріуполя приїхало багато будівельників з Росії
Росія оприлюднила цинічний план заселення України до 2045 року
17 березня, 17:47
Пожежа спалахнула в промисловій зоні
У Чехії сталась пожежа на заводі, що виробляє дрони для України: чи вплине на допомогу
20 березня, 22:45
Зеленський дав інтерв'ю закордонним медіа
Президент викрив цинічний бартер Путіна: подробиці
26 березня, 13:42
На безпілотники кріплять імітації ракет Р-60
Росіяни почали встановлювати на дрони «обманки»: який вигляд це має (фото)
31 березня, 03:51
Списані дрони передавали цивільним спільникам
«Армія дронів» постраждала від корупції: викрито схему привласнення понад 15,2 млн грн
1 квiтня, 13:38
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
2 квiтня, 15:34
Модель Ксенія Шевченко повідомила про загибель свого батька під час атаки шахедів
У Нікополі росіяни вбили батька української моделі
7 квiтня, 18:08

СБУ уразила станцію «Кримська», яка забезпечує паливом ключові воєнні бази на півдні РФ
Із полону повернулися 11 військовослужбовців «Азова»
Україна в межах обміну повернула в Росію Гамлета: що розповів незвичний полонений
Росія будує новий майданчик для запуску «Шахедів» поблизу кордону з Україною
«Напечіть домашніх пляцків». Звільнений із полону захисник розчулив дзвінком до бабусі
У розтрощеній атакою квартирі в Cумах вціліла паска: фото, що вражає
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
