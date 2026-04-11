Росія будує новий майданчик для запуску «Шахедів» поблизу кордону з Україною

Нова база для російських БпЛА розташована менш ніж за 200 км від українського кордону

Російські війська продовжують розбудову інфраструктури для запуску ударних безпілотників типу «Шахед» поблизу кордону з Україною. Як інформує «Главком», про це повідомив партизанський рух «Атеш». Новий об’єкт зводять в Орловській області.

За даними партизанів, новий майданчик для дронів росіяни будуть у районі міста Орел – менш ніж за 200 км від українського кордону.

На цій локації фіксується активне будівництво капітальних бетонних споруд, які можуть використовуватися для зберігання та підготовки дронів до запуску.

У «Атеш» зазначають, що раніше на цій території вже спостерігалася підвищена активність, а додаткова розвідка підтвердила розширення об’єкта.

«Зафіксовано будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки «Шахедів» до запусків. Переміщення особового складу та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються, що вказує на модернізацію чи розширення інфраструктури», – додають у дописі.

Нагадаємо, агенти партизанського руху «Атеш» влаштували диверсію, внаслідок якої паралізували єдиний стабільний маршрут, яким загарбники перекидали техніку та боєприпаси з території РФ безпосередньо на лінію фронту.

Також агенти партизанського руху «Атеш» до дня спротиву окупації Криму здійснили успішну диверсію на важливому об’єкті зв’язку в околицях тимчасово окупованого Севастополя.