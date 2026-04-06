На Рівненщині двоє малюків не повернулися з прогулянки: один загинув, іншого розшукують

Хлопці пішли з дому, щоб кататись на велосипедах

Тіло меншого хлопчика було знайдено у водоймі

У Рівненській області, на Дубровиччині, під час пошукової операції виявили тіло трирічного хлопчика, який разом із чотирирічним родичем зник напередодні. Пошуки другої дитини тривають. Про це повідомила поліція області, пише «Главком».

Як повідомили правоохоронці, 5 квітня близько 19:00 до поліції звернулася 35-річна жителька села Колки. Вона розповіла, що ще близько 15:00 її племінники поїхали кататися на велосипеді та не повернулися додому.

фото: Нацполіція

До пошуків негайно залучили значні сили: поліцейських, кінолога зі службовим собакою, рятувальників, прикордонників, а також місцевих жителів і родичів. Крім того, територію обстежували за допомогою дронів.

фото: Нацполіція

Під час обстеження місцевості у водоймі було знайдено тіло трирічної дитини.

Наразі правоохоронці продовжують пошуки чотирирічного хлопчика на ім’я Дмитро. Операція триває, залучені всі необхідні служби.

