Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Рівненщині двоє малюків не повернулися з прогулянки: один загинув, іншого розшукують

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хлопці пішли з дому, щоб кататись на велосипедах
фото: Нацполіція

Тіло меншого хлопчика було знайдено у водоймі

У Рівненській області, на Дубровиччині, під час пошукової операції виявили тіло трирічного хлопчика, який разом із чотирирічним родичем зник напередодні. Пошуки другої дитини тривають. Про це повідомила поліція області, пише «Главком».

Як повідомили правоохоронці, 5 квітня близько 19:00 до поліції звернулася 35-річна жителька села Колки. Вона розповіла, що ще близько 15:00 її племінники поїхали кататися на велосипеді та не повернулися додому.

фото: Нацполіція

До пошуків негайно залучили значні сили: поліцейських, кінолога зі службовим собакою, рятувальників, прикордонників, а також місцевих жителів і родичів. Крім того, територію обстежували за допомогою дронів.

фото: Нацполіція

Під час обстеження місцевості у водоймі було знайдено тіло трирічної дитини.

Наразі правоохоронці продовжують пошуки чотирирічного хлопчика на ім’я Дмитро. Операція триває, залучені всі необхідні служби.

Нагадаємо, у Харкові на водоймі під кригу провалилися шестеро дітей. Унаслідок трагедії загинули двоє хлопців – 10-річний та 17-річний. Старший підліток загинув, намагаючись врятувати молодших дітей. 

Теги: діти смерть Рівненщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Великий понеділок. Традиції та заборони першого дня Страсного тижня
На Рівненщині двоє малюків не повернулися з прогулянки: один загинув, іншого розшукують
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 6 квітня 2026
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua