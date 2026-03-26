Як вкрасти мільйон на очах у мільйонів? Інтерактивна судова драма у Театрі Лесі Українки: перші фото

Вистава «Вікторина» заснована на реальних подіях, що сталися 25 років тому у Великій Британії

Національний театр ім. Лесі Українки у День театру представить нову виставу. Ця постановку – про реальний гучний телевізійний скандал, що стався чверть віку тому у Британії. В основі сюжету – історія, яка розгорталася довкола культового шоу, добре знайомого й українцям. Мова про телеформат, який набув популярності у понад півтори сотні країн світу – «Хто хоче стати мільйонером». У 2001 році учасник британського телешоу виграв головний приз – 1 мільйон фунтів, однак згодом його звинуватили у шахрайстві.

«Главком» побував на передпрем’єрному показі і публікує перші фото вистави.

Режисером постановки є Максим Нікітін, який добре відомий своєю попередньою виставою «Блискуча ідея». Як повідомляв «Главком», ця комедія за підсумками минулого року увійшла в топ-10 найкасовіших театральних вистав столиці.

«Вікторина» заявлена як інтерактивна судова драма. Глядач дійсно матиме можливість брати участь у шоу, яке розгорнеться на сцені зі справжніми декораціями, знайомими сотням мільйонів глядачів у всьому світі. Учасники «Мільйонера» проситимуть про «допомогу залу», який має підказати правильну відповідь. Але не лише це вирішуватиме глядач…

Історія Чарльза Інгрема, майора британської армії, який у 2001 році виграв 1 млн фунтів у шоу «Хто хоче стати мільйонером?» завдяки шахрайству, відома на цілий світ. Він діяв у змові з дружиною та іншим учасником, які підказували правильні відповіді. Схема шахрайства проста: коли Інгрем вимовляв правильний варіант відповіді, його спільник у залі кашляв. Врешті виграш анулювали, а Інгрема визнали винним у шахрайстві. У 2003 році його разом із дружиною та спільником засудили. Ця історія стала національною сенсацією у Британії та найгучнішим скандалом в історії шоу. Згодом отримала численні інтерпретації в кіно й театрі.

Зокрема історія Інгрема покладена в основу серіалу Quiz.

Київська «Вікторина» – це не лише реконструкція подій, а й психологічна драма про довіру, маніпуляції, силу колективної віри та залаштунки популярних телешоу. Постановка ставить перед глядачем запитання: де межа між випадковістю, грою та зухвалою аферою?

У виставі задіяні майже два десятки акторів Театру Лесі Українки. Пластичне рішення – Ольга Голдис

Перший прем’єрний показ відбудеться вже завтра.