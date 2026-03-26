Головна Країна Культура
search button user button menu button

Як вкрасти мільйон на очах у мільйонів? Інтерактивна судова драма у Театрі Лесі Українки: перші фото

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На камерній сцені Театру Лесі Українки обладнали справжній знімальний майданчик шоу «Хто хоче стати мільйонером»

Вистава «Вікторина» заснована на реальних подіях, що сталися 25 років тому у Великій Британії

Національний театр ім. Лесі Українки у День театру представить нову виставу. Ця постановку – про реальний гучний телевізійний скандал, що стався чверть віку тому у Британії. В основі сюжету – історія, яка розгорталася довкола культового шоу, добре знайомого й українцям. Мова про телеформат, який набув популярності у понад півтори сотні країн світу – «Хто хоче стати мільйонером». У 2001 році учасник британського телешоу виграв головний приз – 1 мільйон фунтів, однак згодом його звинуватили у шахрайстві.

«Главком» побував на передпрем’єрному показі і публікує перші фото вистави.

Режисером постановки є Максим Нікітін, який добре відомий своєю попередньою виставою «Блискуча ідея». Як повідомляв «Главком», ця комедія за підсумками минулого року увійшла в топ-10 найкасовіших театральних вистав столиці.

«Вікторина» заявлена як інтерактивна судова драма. Глядач дійсно матиме можливість брати участь у шоу, яке розгорнеться на сцені зі справжніми декораціями, знайомими сотням мільйонів глядачів у всьому світі.  Учасники «Мільйонера» проситимуть про «допомогу залу», який має підказати правильну відповідь. Але не лише це вирішуватиме глядач…

Історія Чарльза Інгрема, майора британської армії, який у 2001 році виграв 1 млн фунтів у шоу «Хто хоче стати мільйонером?» завдяки шахрайству, відома на цілий світ. Він діяв у змові з дружиною та іншим учасником, які підказували правильні відповіді. Схема шахрайства проста: коли Інгрем вимовляв правильний варіант відповіді, його спільник у залі кашляв. Врешті виграш анулювали, а Інгрема визнали винним у шахрайстві.  У 2003 році його разом із дружиною та спільником засудили. Ця історія стала національною сенсацією у Британії та найгучнішим скандалом в історії шоу. Згодом отримала численні інтерпретації в кіно й театрі.

Зокрема історія Інгрема покладена в основу серіалу Quiz. 

Київська «Вікторина» – це не лише реконструкція подій, а й психологічна драма про довіру, маніпуляції, силу колективної віри та залаштунки популярних телешоу. Постановка ставить перед глядачем запитання: де межа між випадковістю, грою та зухвалою аферою?

У виставі задіяні майже два десятки акторів Театру Лесі Українки. Пластичне рішення – Ольга Голдис

Перший прем’єрний показ відбудеться вже завтра.

Теги: культура театр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua