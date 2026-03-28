Скільки насправді Росія заробляє на війні в Ірані: Зеленський озвучив цифри

Надія Карбунар
Українська сторона фіксує тісну співпрацю між Москвою та Тегераном
фото: Офіс президента

Президент України розповів про фінансову вигоду Росії від війни на Близькому Сході

Російська Федерація отримує колосальні фінансові прибутки через дестабілізацію ситуації та війну на Близькому Сході. Країна-агресорка вже заробила мільярди і може повністю перекрити дефіцит свого бюджету, якщо бойові дії затягнуться. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу, повідомляє «Главком».

За словами глави держави, наразі лунають дуже різні оцінки щодо заробітків Москви – дехто каже навіть про $300 мільйонів щоденно. Проте, за даними українських фахівців із питань санкцій, лише за перші 15 днів війни Росія збагатилася приблизно на два мільярди доларів.

Водночас країни Близького Сходу зазнають колосальних збитків. Як зазначив президент, лише через безпосередні удари вони вже втрачають від 30 до 35 відсотків своїх прибутків, і це навіть без урахування масштабних наслідків блокування Ормузької протоки.

«Це точно на сьогодні не допоможе руським так сильно, але залежить від того, скільки буде війна. Якщо нараховували на 26-й рік дефіцит $100 мільярдів, тобто вони можуть повернути ці $100 мільярдів, якщо війна буде продовжуватись», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що точні цифри щодо російських прибутків стануть відомі після глибокого аналізу, який він отримає згодом. Проте вже зараз очевидно, що Москва максимально використовує цей конфлікт для власного посилення на тлі шалених витрат на війну проти України.

Крім того, українська сторона фіксує тісну співпрацю між Москвою та Тегераном. Росіяни вже точно діляться з іранцями важливою інформацією та деякими технологіями, хоча підтверджених даних щодо кількості зброї, яку російська армія могла б перекинути до Ірану, поки що немає.

Напередодні Зеленський розкрив, що проситиме в Близького Сходу в обмін на дрони-перехоплювачі. 

Нагадаємо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.

Читайте також:

Читайте також

Алі Хаменеї
Ким був Алі Хаменеї, лідер Ірану
2 березня, 15:15
Дефіцит чипів, спричинений стрімким зростанням попиту через розвиток штучного інтелекту та дата-центрів, уже впливає на виробництво смартфонів, комп’ютерів і автомобілів
Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів
5 березня, 12:26
Після завершення війни Хадсон планує залишитися в Україні ще на певний час, щоб долучитися до відновлення країни
Пожежник із Нью-Йорка став розвідником ЗСУ
1 березня, 16:15
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
3 березня, 04:15
У Білому домі заявили, що навіть можливе передання Росією розвідданих Ірану не впливає на операцію США
Білий дім відреагував на повідомлення ЗМІ про передачу Росією розвідданих Ірану
7 березня, 00:56
Новий Верховний лідер Ірану виступив із погрозами США
«Не утримаємося від помсти». Новий лідер Ірану пригрозив США
12 березня, 17:29
Трамп: Я давно кажу, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом
Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку
16 березня, 02:57
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено нафтобазу
16 березня, 03:31
Мережа фахівців із цифрової трансформації працюватиме на всіх рівнях: від батальйонів до Генштабу ЗСУ та Міноборони
Сили оборони відкрили понад 2 тис. вакансій для IT-фахівців: кого шукають?
Вчора, 11:13

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
