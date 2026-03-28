Скільки насправді Росія заробляє на війні в Ірані: Зеленський озвучив цифри

Президент України розповів про фінансову вигоду Росії від війни на Близькому Сході

Російська Федерація отримує колосальні фінансові прибутки через дестабілізацію ситуації та війну на Близькому Сході. Країна-агресорка вже заробила мільярди і може повністю перекрити дефіцит свого бюджету, якщо бойові дії затягнуться. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу, повідомляє «Главком».

За словами глави держави, наразі лунають дуже різні оцінки щодо заробітків Москви – дехто каже навіть про $300 мільйонів щоденно. Проте, за даними українських фахівців із питань санкцій, лише за перші 15 днів війни Росія збагатилася приблизно на два мільярди доларів.

Водночас країни Близького Сходу зазнають колосальних збитків. Як зазначив президент, лише через безпосередні удари вони вже втрачають від 30 до 35 відсотків своїх прибутків, і це навіть без урахування масштабних наслідків блокування Ормузької протоки.

«Це точно на сьогодні не допоможе руським так сильно, але залежить від того, скільки буде війна. Якщо нараховували на 26-й рік дефіцит $100 мільярдів, тобто вони можуть повернути ці $100 мільярдів, якщо війна буде продовжуватись», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що точні цифри щодо російських прибутків стануть відомі після глибокого аналізу, який він отримає згодом. Проте вже зараз очевидно, що Москва максимально використовує цей конфлікт для власного посилення на тлі шалених витрат на війну проти України.

Крім того, українська сторона фіксує тісну співпрацю між Москвою та Тегераном. Росіяни вже точно діляться з іранцями важливою інформацією та деякими технологіями, хоча підтверджених даних щодо кількості зброї, яку російська армія могла б перекинути до Ірану, поки що немає.

Нагадаємо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.