Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може просто відмовитися від своїх територій і відступити, оскільки це створить ризик для подальшої окупації. Про це глава держави сказав в інтерв’ю AP, інформує «Главком».

«Проблема з росіянами полягає в тому, що вони люблять говорити про компроміси, але ніколи не йдуть на них. Вони говорять лише мовою ультиматумів. Вони хочуть, щоб ми відступили з нашої території, яку ми контролюємо. Але ця вимога пояснюється їхніми величезними втратами. Вони вважають, що якщо ми відступимо, то вони не втрачатимуть сотні тисяч людей», – сказав президент.

Зеленський ще раз наголосив, що Україна не може відступити.

«Росія зміцнить свої позиції в Україні й почне готуватися до подальшої окупації. Вони брешуть і грають у свої ігри з президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати. Ось чому нам треба їх зупинити, домогтися припинення вогню, встановити надійні гарантії безпеки, а потім перенести все це у дипломатію», – сказав президент.

Раніше повідомлялося, що політично-військова частина мирних перемовин «стоїть на паузі» через конфлікт США й Ірану на Близькому Сході.

Також відомо, що після православного Великодня до України вперше можуть прибути спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні. 

