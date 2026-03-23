Трагедія через несправний обігрівач: під Києвом у вогні загинуло літнє подружжя

У селі Новосілки Вишгородського району сталася масштабна пожежа у приватному будинку, яка забрала життя двох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що пожежа сталася вночі 22 березня. О 02:10 до поліції надійшов виклик від онука господарів, який повідомив про займання оселі. На місце події негайно прибули рятувальники та правоохоронці.

Після ліквідації пожежі під час огляду згарища в одній із кімнат було виявлено тіла власників будинку: 80-річного чоловіка та його 81-річної дружини. Врятувати пенсіонерів, не вдалося.

Попередньо причиною загоряння стала несправність електрообігрівача. Згодом працівники ДСНС нададуть поліцейським результати причини виникнення пожежі.

Наслідки пожежі у приватному будинку в Новосілках фото: поліція Київщини/Facebook

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

