Трагедія через несправний обігрівач: під Києвом у вогні загинуло літнє подружжя
У селі Новосілки Вишгородського району сталася масштабна пожежа у приватному будинку, яка забрала життя двох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
Повідомляється, що пожежа сталася вночі 22 березня. О 02:10 до поліції надійшов виклик від онука господарів, який повідомив про займання оселі. На місце події негайно прибули рятувальники та правоохоронці.
Після ліквідації пожежі під час огляду згарища в одній із кімнат було виявлено тіла власників будинку: 80-річного чоловіка та його 81-річної дружини. Врятувати пенсіонерів, не вдалося.
Попередньо причиною загоряння стала несправність електрообігрівача. Згодом працівники ДСНС нададуть поліцейським результати причини виникнення пожежі.
Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).
