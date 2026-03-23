Трагедія через несправний обігрівач: під Києвом у вогні загинуло літнє подружжя

glavcom.ua
Ірина Міллер
Пожежа сталася вночі 22 березня 2026 року
фото: поліція Київщини

Після ліквідації пожежі під час огляду згарища було виявлено тіла власників будинку: 80-річного чоловіка та його 81-річної дружини

У селі Новосілки Вишгородського району сталася масштабна пожежа у приватному будинку, яка забрала життя двох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що пожежа сталася вночі 22 березня. О 02:10 до поліції надійшов виклик від онука господарів, який повідомив про займання оселі. На місце події негайно прибули рятувальники та правоохоронці.

Після ліквідації пожежі під час огляду згарища в одній із кімнат було виявлено тіла власників будинку: 80-річного чоловіка та його 81-річної дружини. Врятувати пенсіонерів, не вдалося.

Попередньо причиною загоряння стала несправність електрообігрівача. Згодом працівники ДСНС нададуть поліцейським результати причини виникнення пожежі.

Наслідки пожежі у приватному будинку в Новосілках
фото: поліція Київщини/Facebook

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у селі Обуховичі Іванківської громади спроба навести лад на дачній ділянці завершилася масштабною пожежею та знищенням майна. Через необережне спалювання сухостою вогонь перекинувся на будівлю та випалив пів гектара землі.

Читайте також

Дітей використовували як безоплатну робочу силу під час виконання ремонтних робіт на дачі вихователів
За «непослух» – голили наголо і садили на ланцюг. У Дніпрі батьки-вихователі катували шістьох дітей
28 лютого, 17:52
Перше лютого у Києві
Лютий був холоднішим за норму: підсумки погоди у столиці
3 березня, 10:48
Військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні військовим майном із зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану
Командир взводу привласнив техніку, яка мала захищати небо Київщини: деталі від ДБР
3 березня, 12:41
Побачивши реальну ситуацію та дії командування, Чорний вирішив залишити російську армію
Російський військовий після полону воює за Україну
8 березня, 21:15
Комбінований обстріл Києва та області, уражено НПЗ у Росії: головне за ніч
Комбінований обстріл Києва та області, уражено НПЗ у Росії: головне за ніч
14 березня, 06:02
У Непалі автобус з індійськими паломниками зірвався в ущелину: є загиблі
У Непалі автобус з індійськими паломниками зірвався в ущелину: є загиблі
15 березня, 23:26
На пожежі від ДСНС працювало 30 людей особового складу та вісім одиниць техніки
У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей
15 березня, 18:31
Саша Норова розповіла, як вона переживає втрату чоловіка
Журналістка довела до сліз дружину покійного співака гурту Adam: деталі конфлікту
18 березня, 14:48
Після короткого відновлення військовий планує повернутися на фронт
Десантник, який самотужки тримав позицію в Покровську, вийшов до своїх і вивів пораненого побратима
21 березня, 18:44

«Коридор пошани» для 13-річного Івана: мережу вразив вчинок батьків посмертного донора
«Коридор пошани» для 13-річного Івана: мережу вразив вчинок батьків посмертного донора
Напав на пункт обміну валют, щоб розрахуватися з боргами: підозру оголошено 40-річному киянину
Напав на пункт обміну валют, щоб розрахуватися з боргами: підозру оголошено 40-річному киянину
Нардеп Федієнко став свідком того, як ТЦК у Києві розшукує дезертирів (відео)
Нардеп Федієнко став свідком того, як ТЦК у Києві розшукує дезертирів (відео)
Релігієзнавець розповів, що чекає на УПЦ КП після смерті Філарета
Релігієзнавець розповів, що чекає на УПЦ КП після смерті Філарета
Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного (фото)
Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного (фото)

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
