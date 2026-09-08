Росіяни вдарили по пасажирському потягу, що прямував із Києва до Сум (фото)

Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою «Укрзалізниці»

Російська терористична армія атакувала пасажирський поїзд «Київ – Суми» двома шахедами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського

«Поїзд «Київ – Суми» на підʼїзді до Сум був атакований – два прицільні удари ворожих шахедів. Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою «Укрзалізниці» – пасажири, поїзда та локомотивна бригада евакуйовані. Всіх зберегли – без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

фото: Oleksandr Pertsovskyi/Facebook

Зазначається, що надані автобуси доправляють пасажирів до пунктів призначення.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Унаслідок ударів постраждали та загинули люди. Руйнування та пожежі зафіксовано щонайменше у п'яти районах міста.

Зокрема, уночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Унаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони.

Як повідомлялося, РФ застосувала проти України дрони та ракети. Основний напрямок нічного удару – Одещина, Київщина.

До того ж на Криворіжжі під російським ударом опинилися райцентр та Апостолівська громада. Унаслідок цього постраждала жінка.