МПК пояснив, чому заборонив Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді

Міжнародний паралімпійський комітет відповів на запит «Главкома»

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо заборони Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді.

Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич розповів, що українським паралімпійцям заборонили одягати форму з мапою України.

Коментар МПК щодо заборони Україні використовувати форму з мапою

«Главком» запитав у Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), чому Україна отримала заборону на використання форми.

«Згідно з правилами МПК щодо форми для Паралімпійських ігор тексти національних гімнів, мотиваційні слова, публічні/політичні повідомлення чи гасла, пов'язані з національною ідентичністю – заборонені. Карта країни підпадає під цю категорію, тому один елемент форми НПК України для Ігор-2026 не був схвалений. НПК України швидко запропонував альтернативу, яку схвалив МПК», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Заява очільника НПК України Сушкевича

«Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний паралімпійський комітет сказав: «Ні, ні, ні – так не піде!» Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано «кричала» про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією», – заявив функціонер.

За словами Сушкевича, форму розробив дизайнер Віктор Анісімов. Після військових акцентів із «пікселем» на формі для літньої Паралімпіади-2024 він додав нові ноти. Тепер на вбранні паралімпійців мала бути глобалізована мапа України. Проте, функціонери заборонили його використовувати.

«Ми ледве встигли виготовити нову форму, ледве встигли. Ми цю нову форму терміново автобусом везли в Італію, де вже знаходиться вся наша команда. А могли одягнути хлопців і дівчат ще тут у форму, яка вже була готова, а нам її заборонили. Ось така ситуація», – резюмував очільник НПК.

До слова, раніше Міжнародний паралімпійський комітет анонсував виступи представників Росії та Білорусі під національними прапорами. У відповідь Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Ігор. До неї приєдналася низка інших країн Європи.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.