Росія дуже нервово сприймає наш рух до ЄС. Звернення президента (відео)

«Щоденно доводимо, що ми вже є частиною об'єднаного європейського, я б навіть сказав, ціннісного простору»

Увечері 20 червня президент України Володимир Зеленський виступив зі підсумками 117 доби війни.

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Бажаю здоров'я, шановні українці!

Крок за кроком ідемо надважливим тижнем і щоденно робимо все, щоб ні в кого не було сумнівів, що Україна заслуговує на кандидатство. Щоденно доводимо, що ми вже є частиною об'єднаного європейського, я б навіть сказав, ціннісного простору. Зараз депутати Верховної Ради вже розійшлися, а я тут. І знаєте, я хотів би їм сьогодні подякувати. Ми часто їх критикуємо, але сьогодні вони зробили дуже гарну роботу. Я вдячний усім нашим народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію.

Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Цю Конвенцію частіше називають Стамбульською – за місцем підписання. Її в Україні довго «збивали», десятки років. Але головний її зміст простий – це зобов'язання захищати від насильства й різних форм дискримінації.

Хочу також подякувати депутатам, які підтримали закон «Про управління відходами». Це важливий екологічний документ. Ми боролися за нього три роки. Закон декілька разів зривався через олігархічні впливи, і ось тепер – проголосований. Нарешті. Дякую.

Ухвалена Антикорупційна стратегія сьогодні. Це також дуже важливо. Сподіваюсь, що Рада й надалі працюватиме з таким же вагомим результатом.

Сьогодні зробив чотири звернення. Перше – до учасників саміту Триморʼя. Це потужне регіональне обʼєднання в Європі. 12 держав між Балтикою, Адріатикою і Чорним морем.

Перед зверненням – говорив з президентом Дудою. Скоординували з Анджеєм наші позиції. А на саміті вирішено, що Україна набуває такого статусу, який дозволить стати повноправним учасником Триморʼя. Для нас це значні економічні можливості, модернізація транспорту, звʼязку, мереж. Це ще одна лінія тісної співпраці між Україною і державами ЄС.

До речі, маємо і гарну новину з нашого кордону з Польщею. В рамках проєкту «Відкритий кордон» на 50% збільшено пропускну спроможність пункту «Краківець – Корчова». Це дозволить значно наростити експортно-імпортний потік через кордон. Модернізація очікує й інші пункти на кордонах з країнами Євросоюзу. І це відчутно, і не лише для нас. Дозволяє робити глобальні речі. Боротись з продовольчою кризою, яку Росія спровокувала блокадою портів.

Говорив про неї у зверненні до лідерів Африканського Союзу. Підкреслив, що ця криза штучна – її не було би, якби не російська війна проти нас. І також підкреслив, що ми можемо забезпечити таке постачання аграрної продукції, яке точно гарантує безпеку Африці, безпеку Азії.

Загалом розширюємо можливості нашої держави. Як і всім сильним європейським країнам, нам потрібна власна політика по відношенню до Африки, до Латинської Америки, до країн Південно-Східної Азії та інших частин світу, які раніше залишались поза належною увагою української зовнішньої політики.

Працюємо над субʼєктністю України. Звернувся і до учасників Форуму глобальної політики в Італії. Дуже впливове зібрання. Говорив про те, як повернути усіх українських переселенців додому.

Сьогодні зустрівся з Беном Стіллером – відомим актором і посланцем доброї волі ООН, який опікується допомогою як раз переселенцям і біженцям. Вдячний Бену за постійну увагу до потреб українців.

Зустрівся з президентом Конфедерації промисловців і підприємців Італії Карло Бономі. Говорили про звʼязки між українським та італійським бізнесом. Вдячний за відкриття представництва Конфедерації у Києві.

І найкоротше, але дуже вагоме звернення зробив до учасників Міжнародного фестивалю креативності в Каннах – найбільшої такої події у світі. «Каннські леви» – це особлива аудиторія. Це люди, які уміють управляти увагою і які дуже потрібні Україні саме зараз.

Чим довше триває війна, тим складніше конкурувати за увагу сотень мільйонів людей в різних країнах. Але я зроблю все можливе, щоб увага до України не згасала. Закликав найбільш креативних людей світу бути в цьому нашими союзниками. І знаю, що відгук в Каннах був дуже позитивний.

Наступні дні тижня будуть теж насиченими. Рухаємось до головного рішення Європейської Ради, яке буде ухвалене в п’ятницю. Як я і передбачав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою.

Захищаємо Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Увесь цей регіон – найбільш складний, там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії і розвідці, які це забезпечують.

Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. 27 з них посмертно.

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Вічна слава усім, хто захищає нашу державу! Слава вам! Слава Україні!