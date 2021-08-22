Росія є учасником війни на Донбасі – Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні прибула в Київ, де провела переговори з президентом України
Меркель сьогодні прибула в Київ, де провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вона заявила, що Росія є участником конфлікту на Донбасі. Про це вона заявила на спільному брифінгу з президентом України.
«Росія є участником конфлікту, правильно, що відмовляються вести прямі переговори з представниками сеператистів», – заявила вона.
Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили «тишу» на Донбасі і над цим треба постійно працювати.
Також Меркель висловилася за продовження контракту на транзит газу по Україні після 2024 року.
Нагадаємо, Німеччина замінила представника на саміті «Кримської платформи».