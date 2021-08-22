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    Росія є учасником війни на Донбасі – Меркель

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    Ангела Меркель визнає Росію стороною конфлікту на Донбасі і підтримує суверенітет Уккраїни - Росія є учасником війни на Донбасі – Меркель
    Ангела Меркель визнає Росію стороною конфлікту на Донбасі і підтримує суверенітет Уккраїни
    Фото з відкритих джерел

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні прибула в Київ, де провела переговори з президентом України

    Меркель сьогодні прибула в Київ, де провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вона заявила, що Росія є участником конфлікту на Донбасі. Про це вона заявила на спільному брифінгу з президентом України.

    «Росія є участником конфлікту, правильно, що відмовляються вести прямі переговори з представниками сеператистів», – заявила вона.

    Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили «тишу» на Донбасі і над цим треба постійно працювати.

    Також Меркель висловилася за продовження контракту на транзит газу по Україні після 2024 року.

    Нагадаємо, Німеччина замінила представника на саміті «Кримської платформи».

    Теги: Росія Київ Німеччина Ангела Меркель транзит
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    Росія є учасником війни на Донбасі – Меркель