Росія є учасником війни на Донбасі – Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні прибула в Київ, де провела переговори з президентом України

Меркель сьогодні прибула в Київ, де провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вона заявила, що Росія є участником конфлікту на Донбасі. Про це вона заявила на спільному брифінгу з президентом України.

«Росія є участником конфлікту, правильно, що відмовляються вести прямі переговори з представниками сеператистів», – заявила вона.

Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили «тишу» на Донбасі і над цим треба постійно працювати.

Також Меркель висловилася за продовження контракту на транзит газу по Україні після 2024 року.

Нагадаємо, Німеччина замінила представника на саміті «Кримської платформи».