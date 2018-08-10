Росія може та повинна звільнити Сенцова – американське посольство
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США стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українського режисера Олега Сенцова
США закликають Росію негайно звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.
Про це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.
«Ми стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українського режисера Олега Сенцова. Росія може та повинна звільнити цього невинуватого чоловіка негайно», - йдеться в повідомленні.
Раніше український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.
9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.
Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.
Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.
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