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    Росія може та повинна звільнити Сенцова – американське посольство

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    Акція на підтримку Сенцова - Росія може та повинна звільнити Сенцова – американське посольство
    Акція на підтримку Сенцова

    США стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українського режисера Олега Сенцова

    США закликають Росію негайно звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.

    Про це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

    «Ми стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українського режисера Олега Сенцова. Росія може та повинна звільнити цього невинуватого чоловіка негайно», - йдеться в повідомленні.

    Раніше український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

    9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

    Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

    Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

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