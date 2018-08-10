Росія може та повинна звільнити Сенцова – американське посольство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція на підтримку Сенцова

США стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українського режисера Олега Сенцова

США закликають Росію негайно звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.

Про це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

«Ми стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українського режисера Олега Сенцова. Росія може та повинна звільнити цього невинуватого чоловіка негайно», - йдеться в повідомленні.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

Читайте також інтерв’ю: Людмила Денісова: Навіть радник Путіна не розуміє, чому до Сенцова не пускають священика