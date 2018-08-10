Людмила Денісова: Навіть радник Путіна не розуміє, чому до Сенцова не пускають священика

Олег Сенцов

«Ми молитимемося, щоби сталося так, як ми хочемо»

Днями Наталя Каплан, сестра ув’язненого в Росії Олега Сенцова повідомила про лист, який отримала від брата з колонії. «Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається», - переказала Наталя зміст послання від Олега.

Місяць тому мати ув’язненого Людмила Георгіївна написала листа Володимиру Путіну з проханням помилувати її сина. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова також направила листа до Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу з проханням розглянути клопотання матері бранця. Зважаючи на погіршення стану здоров’я Сенцова, президент Франції Еммануель Макрон також поставив питання українського політв'язня під час телефонної розмови з Путіним. Вона відбулась сьогодні, 10 серпня. Але суттєвих зрушень у долі Олега Сенцова не принесла. Путін пообіцяв французькому колезі невдовзі надати інформацію про стан здоров’я українського кінорежисера.

В інтерв’ю «Главкому» Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, хто зараз намагається прорватися на побачення з Сенцовим та що нині робить українська влада для порятунку Олега та звільнення інших політв’язнів, яких утримує Росія.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини. Людмила Денісова. Фото: УНІАН

Ви написали лист до Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу з проханням розглянути клопотання матері Сенцова про помилування. Але чи за адресою лист?

Розумієте, є процедура, а є політичне рішення. Ми вивчили процедуру і написали саме їм. Спочатку прохання надходить до Адміністрації президента РФ. Там його розглядають, вивчають і з’ясовуються обставини того, де саме перебуває людина, стосовно якої надійшло клопотання. Тобто встановлюється Федеральний округ, де відбуває покарання засуджений. У нас є Комісія при Президентові України з питань помилування, а у них такого органу немає. Натомість є федеральна Комісія з питань помилування. Ця комісія вносить пропозиції щодо клопотання, яке до них надходить.

Про які часові рамки розгляду клопотання матері Олега Сенцова ідеться?

Вони як завгодно можуть вчинити. Тому ми вирішили направити наш лист поштою МЗС, тобто дипломатичними каналами. Це для того, щоби вони точно отримали звернення і не сказали потім, що ми нічого не надсилали. Тепер чекаємо на відповідь, яка має надійти також дипломатичною поштою. Як тільки у нас з’явиться повідомлення, що ця Комісія отримала наш лист, тоді почнемо з’ясовувати, коли саме вони призначать розгляд клопотання матері ув’язненого. Тільки-но дізнаємося час розгляду, молитимемося, щоби сталося так, як ми хочемо.

Тетяна Москалькова надіслала вам фотографії, на якій Олег виглядає знесиленим, дуже схудлим, але самостійно стоїть. При цьому він сам пише у листі до сестри Наталії Каплан, що не встає. Чи свіжі ці фотографії, чи зроблені раніше, коли Олег почувався краще?

Адвокат Олега Дмитро Дінзе нічого не вказав з приводу того, що це давня фотографія. Він також на своїй сторінці (у соцмережах) розповсюджував цю фотографію, яку я опублікувала у себе. Оскільки Дмитро Дінзе востаннє його особисто бачив саме таким, яким Олег є на фотографії. А Дмитро відвідав Олега 7-го серпня. Фотографії з’явилися 9-го.

Чи є якісь перешкоди у побаченнях Олега з адвокатом?

Я розмовляла з Дмитром Дінзе. Він каже, що наступна зустріч з клієнтом у них призначена на початок вересня. Вони бачаться раз на місяць. Питала Дмитра про те, як Олег почувається. Адвокат відповів, що Олег обіцяв дочекатися наступної з ним зустрічі.

У червні архієпископ УПЦ КП Климент намагався потрапити до Олега Сенцова, але його не пустили. Чи допомагаєте якось з тим, щоби владика таки зміг провідати Олега?

На жаль, поки Олега відвідує лише адвокат. Ще була його сестра Наталія. І все. Зараз я намагаюся зробити так, щоби священик потрапив до Олега. Я розмовляла з Михайлом Федотовим, радником президента РФ. Він теж говорив, що не розуміє, чому священика не пускають до Сенцова. Знаю, що сьогодні він перебуває у Лабитнангі (мова про владику Климента), листувалася з ним. Ми чекаємо, що його пустять. Але ви ж знаєте, що у Російській Федерації все вирішує одна людина. Ім’я цієї людини ви знаєте– Володимир Путін.

Євросоюз закликає Росію надати Олегу Сенцову необхідне лікування у медичній установі. Натомість сам Олег каже, що у звичайній лікарні ставлення до нього є гіршим, ніж в тюремній. То в якій лікарні йому мають надати допомогу?

Він не хоче потрапити до лікарні, яка знаходиться в Лабитнангі. Там дійсно гірше ставлення до нього. Там просто кожного разу його намагаються примусово годувати. До іншої лікарні він просто не доїде. Тому що треба їхати потягом. Рішенням в цій ситуації може бути тільки звільнення Олега Сенцова.

Коли ви востаннє спілкувалися з президентом щодо ситуації з Сенцовим? Про що йшла мова, яке бачення цієї проблеми у глави держави?

Президент в курсі справи. Ми в контакті. Глава держави обізнаний із ситуацією і піклується не тільки про Олега, а про кожного політв’язня. Особливо стежить за тими, хто голодує, за Олегом Сенцовим, Володимиром Балухом.

Росія таки вважає Сенцова своїм громадянином і відмовляється обмінювати його на громадян Росії, які ув’язнені в Україні. Це нібито суперечитиме російському законодавству. Що може змінити такий підхід?

Тільки політична воля і помилування.

Михайло Глуховський, «Главком»

Читайте також інтерв’ю з Аскольдом Куровим: 45 хвилин розмови з Сенцовим - одне з найсильніших переживань мого життя